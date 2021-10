Los equipos más valiosos del mundo: PSG no está a la cabeza

A pesar de la gran inversión realizada en los últimos años, en los que llevó a sus filas a figuras del fútbol mundial como Neymar, Kylian Mbappé o Lionel Messi, el París Saint-Germain no es el equipo más caro del mundo. Así lo determinó un listado elaborado por el Obervatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

Otro equipo de grandes inversiones en los últimos años, Manchester City, es el que encabeza la lista elaborada por el CIES, con un valor de 1.742 millones de dólares. Muy cerca de este club está su tradicional rival, Manchester United, avaluado en 1.653 millones.



¿En qué puesto está Chelsea, ganador de la Champions?

El podio lo completa otro club inglés, el actual dueño de la Liga de Campeones, el Chelsea, avaluado en 1.288 millones de dólares.



En este estudio, el CIES no solamente contempla el valor de la plantilla, sino que tiene en cuenta las estadísticas de los jugadores del plantel y analiza varios datos de rendimiento de los jugadores.



El cuarto lugar del Barcelona sorprende en el listado, pues sigue apareciendo en posiciones de privilegio a pesar de haber dejado partir en libertad de acción a Messi, su figura más emblemática, y a los problemas económicos por los que atraviesa el club catalán. De hecho, esa fue una de las causas por las que el argentino no se quedó.



Bayern Múnich, Liverpool y Real Madrid aparecen por delante del PSG en el estudio elaborado por el CIES. El club francés apenas viene a aparecer en la octava casilla, avaluado en 1.100 millones de dólares.



En el listado sorprende la ausencia, en los diez primeros lugares, de clubes de Italia. Cabe recordar que Juventus tuvo en sus filas hasta mediados de este año a Cristiano Ronaldo, pero el portugués regresó al Manchester United.

Los diez equipos más caros del mundo

1. Manchester City (Inglaterra) US$1.742 millones

2. Manchester United (Inglaterra) US$1.653 millones

3. Chelsea (Inglaterra) US$1.288 millones

4. Barcelona (España) US$1.220 millones

5. Bayern Múnich (Alemania) US$1.211 millones

6. Liverpool (Inglaterra) US$1.181 millones

7. Real Madrid (España) US$1.152 millones

8. París Saint-Germain (Francia) US$1.100 millones

9. Borussia Dortmund (Alemania) US$935 millones

10. Atlético de Madrid (España) US$901 millones



