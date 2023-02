Es bueno conocer a fondo las reglas del fútbol. Si quiere entender bien lo que pasa en la cancha y las decisiones arbitrales es importante saber las normas que instaura la Fifa.

Entérese: (Esta es la historia de las reglas del fútbol)

Acá, las 17 reglas del fútbol, el deporte con mayores seguidores del mundo:



Además: (¿Qué dice el reglamento del fútbol sobre las manos?)

1. La cancha

Los 22 jugadores disputan e partido en un terreno que mide entre 90 y 120 metros de largo, por no menos de 45 y no más de 90 metros de ancho. Para los torneos oficiales la Fifa advierte que las medidas son: 64m x 100m y un máximo de 75m x 110m.

2. El Balón

La pelota debe contar con unas medidas de entre 68 y 70 cm, con un diámetro de entre 21,65 y 22,29 cm.(Los cambios que se han propuesto en las reglas del fútbol)

Facebook Twitter Linkedin

Al Rihla, el balón del Mundial, busca mejorar el arbitraje con tecnología e inteligencia artificial. Foto: Neil Hall. EFE

3. Número de jugadores

La regla dice que los equipos deben de componerse por 11 jugadores.

4. Equipo de los jugadores

Los 11 jugadores del campo deben portar una caiseta de su club, con nombre y número. Una pantaloneta corta, medias largas, canilleras y zapatos especiales para jugar.



Los porteros usarán guantes y uniforme distinto a los colores de los demás jugadores.

5. Árbitro

Es la persona encargada de dirigir el partido. Tiene la responsabilidad de vigilar que las reglas se cumplan. Debe señalar saques de banda, de meta, de esquina, goles, fueras de lugar, goles. Hoy está apoyado por el VAR.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Sánchez, ábitro de la primera final entre Millonarios y Santa Fe. Foto: Archivo EL TIEMPO

6. Jueces de línea

Son el apoyo para el juez central. Lo ayudarán a que las reglas del juego se cumplan. Apoyan las jugadas que sucedan por los costados, decretan saques de mano, faltas o cambios y marcarán el fuera de lugar.

7. Duración del juego

El tiempo reglamentario de cada partido será de 90 minutos, divididos en 45 por cada parte. El juez tiene la facultad de añadir de acuerdo al tiempo que se pierda.



Se advierte que para series de eliminatoria, en caso de empate en los 90 minutos, se jugarán 30 más, en dos tiempos de 15 cada uno. Si no hay desempate, el ganador se definiirá en los penaltis.

8. Saque de salida

El árbitro será l único personaje indicado para dar el comienzo del juego. El jugador encargado de hacer el saque pateará el balón hacia su lado y el reloj comenzará su marcha.

9. Balón en juego o fuera de juego

El partido es viable siempre y cuando el balón transite dentro de las líneas predeterminadas en el campo.



Hay fuera de juego cuando este salga de los perímetros indicados.

10. El gol

El tanto será válido siempre y cuando el balón rebase en su totalidad la línea marcada entre los postes.

Facebook Twitter Linkedin

Messi celebra su gol de penalti. Foto: EFE

11. Fuera de lugar

Si un jugador toma el balón por delante de la línea defensiva rival, despuyés de un pase de algún compañero estará inhabilitado.



El 'último hombre' será el defensor que esté más atrasado y será la referencia final para el juez de línea con el fin de señalar o no un fuera de juego.

12. Faltas

Son las agresiones, jugadas peligrosas, golpes, choques con fuerza desmedida entre los jugadores.



hay otras sanciones, como las manos, que es el contacto con el brazo o mano de algún jugador de campo (no el portero dentro del área) con el balón.



Los arqueros son los únicos que no tomarán la pelota con las manos fuera de su área, o tomarla cuando llegue del pase de un compañero. Si es así, se señalará un tiro libre dentro del área, no un penalti.

13. Tiro libre

Hay directo e indirecto. El primero se sancionará por el árbitro y el balón, o cobro, debe ir a la portería. La barrera debe de estar a 9,15 m del balón.



El indirecto es aquel que debe ser jugado hacia otro jugador, cercano o lejano.

14. Penalti

Se determina cuando un jugador comete una infracción dentro de su propia área y concede un tiro directo desde el punto penal.



Este se sitúa a 11 metros de la portería, misma que estará protegida por el portero al momento del cobro.

15. Saque de banda

Es sanciona cuando el balón sale en las líneas laterales del campo. El juez es el que señalará el sitio para el saque.

16. Saque de meta

Cuando el balón abandona el campo en las líneas del arco. Si el último jugador en tocarla fue un rival, el portero reanudará el encuentro desde su área pequeña.

17. Tiro de esquina

Si el jugador qu saca el balón por las líneas del arco es el que defiende su soprtería el juez señalará tiro de equina.



Este se cobrará por la una de las puntas más cercanas a donde salió el balón.

(Insólito: DT del Rangers ordena a jugadores dejarse marcar un gol, video)

(Daniel Cataño podría recibir doble castigo por responder agresión de fanático)



Deportes