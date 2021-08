Estos son los mejores partidos de la Champions para The Guardian

Se acerca una nueva temporada para la Champions League, una atípica con Lionel Messi jugando el torneo por primera vez fuera del Barcelona y Cristiano Ronaldo jugándola de nuevo con el Manchester United.



Como antesala del torneo, el diario británico The Guardian publicó el listado de los que consideran son los 10 mejores partidos en la historia del torneo.



Lo invitamos a leer: (A tomar nota: así ganaron Argentina y Ecuador en La Paz)

Este es el listado

1. Deportivo de la Coruña vs. Paris Saint-Germain (2000-2001) 4-3.



2. AC Milan vs. Barcelona(1993-1994) 4-0.



3. Manchester United vs. Real Madrid (2002-2003) 4-3.

Facebook Twitter Linkedin

Milagro de Estambul: final de la Liga de Campeones del 2004 entre Milan y Liverpool. El partido se definió por penales y el equipo inglés remontó con un 3-2 en el marcador final. Foto: Archivo Particular

4. Dínamo de Kiev vs. Bayern Múnich (1998-1999) 3-3.



Tal vez pueda interesarle: (Egan Bernal: 'Si tenemos piernas, intentaremos hacer algo')



5. Valencia vs. Lazio (1999-2000) 5-2.



6. Chelsea vs. Liverpool (2008-2009) 4-4.



7. Chelsea vs. Barcelona (2003-2004) 4-2.





8. Deportivo de la Coruña vs. AC Milan (2003-2004) 4-0.



9. Juventus vs. Manchester United (1998 - 1999) 2-3.



10. Liverpool vs. AC Milan (2004-2005) 3-3.



DEPORTES