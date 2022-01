¿Abriendo el paraguas tan pronto, Cristiano Ronaldo? Es posible. Al menos eso se rumora en la prensa de España.



El diario Sport informó que el portugués ya está haciendo las previsiones necesarias para el momento en que suceda su salida de Manchester United.



Según informan medios ingleses, el delantero no está conforme con lo que pasa en el club desde su llegada, no pudo resolver la crisis con Solksjaer y está desilusionado con las tácticas y el estilo del entrenador Ralf Rangnick y se ve de salida pronto.

La Champions sería vital

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles al Arsenal.

Sport asegura que si el United no avanza a Champions League no habrá manera de mantener a un estelar como él y abría que pensar en el futuro. Por eso el agente del portugués, Jorge Mendes, ya estaría haciendo contactos.



El diario catalán asegura que el delantero podría ser valorado en los despachos de Can Barça como un posible fichaje y se aprovecharía la buena relación de Mendes con Laporta y Alemany, además de la necesidad del club de encontrar refuerzos de primer nivel en ataque: "es un nombre que Mendes pondrá en la mesa del Barça a la que pueda", dice el diario.



De igual forma, Al Khelafi, el jefe del PSG no sería ajeno a esta situación y con la enorme chequera catarí del equipo intentaría juntarlo con Messi aprovechando el descontento.



Por ahora es parte de la especulación pero pronto habrá noticias. Especialmente si el United no mejora su rendimiento.



