Por esta razón James Rodríguez no cobró el penal ante Paraguay y sí lo hizo Borré

La selección Colombia venció, en condición de visitante, a su similar de Paraguay el pasado martes, por la sexta fecha de las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. La 'Tricolor' venció a los guaraníes por 1 a 0, con gol de tiro penal de Rafael Santos Borré. El delantero del Werden Bremen convirtió y dejó a Colombia con 12 puntos. ¿Pero era el barranquillero el escogido para cobrar el penal?



Según la revista Semana, antes del cobro de la pena máxima y mientras el VAR revisaba la jugada que originó la decisión del árbitro central, Luis Díaz, James Rodríguez y Borré se reunieron para definir quien asumía la responsabilidad de tomar el balón para vencer al buen arquero paraguayo.



En la transmisión oficial se ve cuando Díaz se autodescartó del cobro del penal al preguntarle a James: "¿Rafa?", en relación con quién debía patear la pena máxima. Cabe recordar que el delantero del Liverpool erró el penal que le habría permitido a Colombia traer los 3 puntos de su visita a Quito, donde enfrentó a Ecuador hace un mes.

Rafael Santos Borre celebrando su gol ante Paraguay. Foto: Norberto Duarte. AFP

Tras la decisión del guajiro, James y Borré comenzaron a conversar, pero no se ponían de acuerdo sobre quien debía cobrar el penal. Cuando el árbitro confirmó que el penal se debía cobrar, Borré exclamó con seguridad: “Yo le pego”, en dos ocasiones, y pudo convencer a James para que lo dejara cobrar el penal.



Después del partido, James y Díaz dieron detalles de la conversación entre los tres posibles cobradores. “Yo le dije a Rafa que quería patear, él también me dijo que quería patear, que tenía mucha confianza”, reveló el mediocampista de São Paulo. “Yo lo dejé patear. Al final todos estamos en el mismo barco y el que haga gol con tal de que podamos ganar, bienvenido sea”, añadió.



Por su parte, Borre manifestó: “James es nuestro referente y siempre es importante para nosotros. Él también tenía ganas de patear, se sentía seguro, pero yo el dije que tenía mucha confianza, que me sentía confianza y que sentía las ganas de que lo podía anotar”, aseguró.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

