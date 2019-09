¿Tiene chances Colombia de ser sede del Mundial de Fútbol del 2030?

El sábado pasado, el presidente de Colombia, Iván Duque, sorprendió cuando anunció que el país acoge la propuesta del mandatario de Ecuador, Lenin Moreno, para que las dos naciones, junto a Perú, se lancen a la candidatura para organizar el Mundial de Fútbol del 2030.

La propuesta surgió hace una semana cuando el presidente ecuatoriano hizo el anuncio, que ahora es acogido por Colombia.

"Le he dado la instrucción al doctor Ernesto Lucena (ministro de Deportes) para que con la ministra de deportes en Ecuador y sus homólogos en el Perú, formalicemos esa solicitud, para que Colombia, con los países andinos, hagamos esa propuesta y ser sedes del mundial del 2030", dijo el mandatario. ¿Será cierta tanta belleza?



La organización del Mundial del 2030 le correspondería a Suramérica, y por eso surgió la iniciativa desde Ecuador. Aunque, se sabe, países como Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay son los primeros candidatos para acoger esa cita.



"No es competencia fácil, porque es con países de tradición y poderosos en su estructura deportiva. Pero nos vamos a presentar con toda la determinación y aprovechando que viene el presidente de la Conmebol en octubre le vamos a ratificar ahí ese anhelo que tenemos", agregó el Presidente Duque.

Acción de juego del partido entre Colombia y Venezuela. Foto: Miguel Bautista

Uno de los principales temas que dificultan que Colombia haga parte del Mundial es el tema de la infraestructura. Para eso, se requiere de una inversión millonaria para estadios a nivel mundialista. Además de las adecuaciones de las ciudades en temas de hotelería transporte etc.



Lo otro es que competiría con Argentina/Uruguay-Paraguay y Chile que ya han adelantado su propuesta conjunta. Con ellos, la presencia de Uruguay en el año del centenario.



“Organizar un mundial no es fácil, y mucho menos económico. Según las autoridades gubernamentales rusas el Mundial de Fútbol 2018 le costó al anfitrión USD 14 mil millones, incluyendo un desembolso no planeado de 19.100 millones de rublos ( USD 325 millones) al gasto total”, consignó en un informe el periódico El Comercio de Ecuador.



Y agregó: “Esto significaría, que de concretarse la candidatura de Colombia, Ecuador y Perú para el mundial de fútbol 2030, cada país tendría que desembolsar aproximadamente 4.500 millones, tomando como referencia el costo del último mundial. Esto es un gasto cercano al presupuesto educación, y superior a lo invertido en salud en 2019”.

Foto: Miguel Bautista

El diario, en el informe, advirtió que el 16 de marzo de 2019 la Fifa emitió un comunicado anunciando que el Mundial de Catar 2022 contaría con 48 selecciones (16 participantes más) lo que aumentará los costos de realización del evento deportivo.



“Para mí es una propuesta irrealizable, tenemos que considerar los costos y exigencias por parte de la Fifa. No tenemos una economía para respaldar o costear tal evento, incluso si lo hacemos entre estos tres países”, señaló Javier Zeballos, periodista y especialista deportivo, comentarista de Radio Redonda (Ecuador).



“Solo tengo algo que decir, eso es demagogia pura”, advirtió Pablo Campos, periodista deportivo del diario El Comercio (Ecuador).



No es la primera vez que Colombia se interesa por ser sede del Mundial. En el 2006, en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el presidente de Colombia en ese entonces, Álvaro Uribe, señaló que la nación pediría la sede, pero la Fifa dijo que no.



“Se trata más que nada de una presentación de relaciones públicas del país para decir que están vigentes no solo por otros titulares, sino también por el fútbol”, señaló Joseph Blatter, presidente de la Fifa por esos días.



