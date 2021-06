Con Francia, Portugal y Alemania: el grupo de la muerte en la Eurocopa

A la última campeona del mundo, Francia, quizá uno de los mejores equipos del planeta, aún le queda una revancha pendiente con la Eurocopa de 2016, cuando fue un subcampeón sin consuelo que ahora quiere más, rearmado por el incontestable refuerzo que supone la vuelta de Karim Benzema, que se suma a Kylian Mbappe y Antoine Griezmann en un ataque formidable.



"El fútbol ha hablado", expresó el delantero del Real Madrid, extraordinario en cada aspecto crucial del juego ofensivo, cuando se le preguntó por su regreso a la selección, a la que retorna cinco años y seis meses después de su última convocatoria, fuera tanto de la última Eurocopa y del Mundial que ganó su selección en Rusia.



Apartado desde octubre de 2015 por su supuesta implicación en un chantaje a Mathieu Valbuena, Didier Deschamps lo ha recuperado para el desafío que propone la cita europea, más aún con el equipo al que dirige y más aún con el rol de favorito que cualquier pronóstico le otorga a un grupo de un potencial enorme, fuera de discusión. Porque Benzema se suma a una cantidad de figuras cuyo destello deslumbra en el fútbol europeo.



Por ejemplo, Kylian Mbappe, deseado por toda Europa, propiedad del París Saint Germain, veloz como nadie cuando conduce en carrera, cuando divisa el esprint o el eslalon entre sus adversarios. Ha marcado 42 goles en 47 partidos entre todas las competiciones con el PSG; 10 en la Liga de Campeones.



El ataque de Francia es sensacional. Y su líder es Antoine Griezmann, por mucho que su decisión de trasladarse del Atlético de Madrid al Barcelona haya apagado por momentos toda su clase. No ha anotado tantos goles como suele en este curso (13 en 36 jornadas de Liga), pero ha concentrado siete de ellos en los últimos dos meses. Los vertiginosos Ousmane Dembélé y Kingsley Coman dan aún más volumen a la ofensiva del equipo galo, que también presume de futbolistas en el centro del campo, con el infinito N'Golo Kante, protagonista de un curso espectacular, o en la defensa, con Jules Kounde o Rafael Varane para armar un bloque imponente en cada sector. Desde que se impuso en la final del Mundial de Rusia 2018 a Croacia, la selección francesa ha jugado 23 partidos de competición -sin contar amistosos- de los que ganó 17, empató cuatro y perdió dos. Su última derrota dentro de algún torneo pertenece a junio de 2019: cayó en la clasificación para la Eurocopa con Turquía (2-0).



- Participación en fases finales: 9 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016).



- Mejor participación: 2 títulos (1984 y 2000).



- Entrenador: Didier Deschamps (Bayona, 15/10/1968): "Con mucha serenidad y tranquilidad" afronta la Eurocopa 2020 Didier Deschamps, el técnico que ha dirigido de nuevo a Francia al trono mundial, como campeón en Rusia 2018, como gestor de un grupo de amplias cualidades, como el director de un equipo que tiene verdaderos fuera de serie a los que ha rearmado en un colectivo.



Desde su capacidad de motivación, desde el fútbol práctico, él y su conjunto consiguieron el último Mundial, quizá sin el fútbol brillante y ofensivo que se le presupone a un talento de tal dimensión, quizá la asignatura pendiente del técnico en su selección, al que nadie puede restarle ni una pizca de mérito.



Desde 2012, cuando asumió el cargo, ha reconstruido el equipo francés, con unos cuartos de final en Brasil 2014, un subcampeonato en Francia 2016 y el Mundial en Rusia 2018. Sólo el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer han sido campeones del mundo como él como jugadores y entrenadores.



Y él, además, como capitán. Una hazaña del técnico que, antes del salto a la selección francesa, entrenó al Mónaco, al Juventus y triunfó en el Olympique de Marsella, el escaparate definitivo para estar donde está hoy, con la exigencia que siempre acompaña al favorito: el triunfo final.



- La figura: Karim Benzema (Real Madrid/ESP) (Lyon, 19/12/1987): Hay pocos futbolistas tan determinantes, tan brillantes, tan resolutivos, con tanta capacidad para moverse en cualquier sector del campo, con tanta lucidez en los últimos metros, como Benzema, de vuelta a la selección francesa cinco años y seis meses después. Puede haber discusión en el anterior Benzema.



No la hay ya en el actual. Ni siquiera el curso en 'blanco' de su equipo oculta todo lo que ha hecho el atacante, goleador, asistente, regateador, figura incontestable en su club y multiplicador indiscutible de todo el potencial que ya de por sí tenía la selección francesa antes de él. Ha participado en 39 goles en 46 duelos con el Real Madrid. Son unos números irrebatibles, que también evidencian el crecimiento y la madurez del futbolista que, a sus 33 años, vuelve a sonreír con la selección.



El contraste es visible entre su presente y su pasado. Entre 2007 y 2015, con Francia anotó 27 goles en 81 encuentros. Su último duelo fue el 10 de agosto de 2015 frente a Armenia (4-0).



- Equipo tipo (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Kante, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema y Mbappe.

LAS DOS CARAS DE ALEMANIA

Joachim Löw y Hansi Flick Foto: Efe

Alemania no ha ganado ni la mitad de sus partidos -once- en los dos últimos años, fue zarandeada de forma histórica por España con un tremendo 6-0, apuntó a la lista de derrotas imprevisibles en cualquier otra época el 1-2 frente a Macedonia del Norte y se cayó del pasado Mundial en la primera fase, con el consecuente fiasco, pero en cuanto se lee su nómina de futbolistas es un equipo temible.



Muy pocos tienen su medio campo. Y nadie tiene un medio centro como Josuha Kimmich, perfecto en cada destreza que se le exija, en cada desplazamiento de balón, en largo o en corto, en cada cruce, en cualquiera de las cualidades que debe tener un medio centro como él. A su lado, Toni Kroos, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Emre Can... Hay pocos atacantes tan desbordantes en el fútbol europeo actual como Serge Gnabry, también al servicio de Alemania. También está Leroy Sané.



O Kai Havertz, el goleador de la Liga de Campeones del Chelsea, el joven que despuntó en el Bayer Leverkusen y que ahora juega en Londres de forma no tan incontestable, quizá sólo cuestión de tiempo. O el indudable Thomas Müller. Arriba figura Timo Werner, peleado con el gol este curso, pero de múltiples virtudes.



En la portería no está Marc Andre Ter Stegen, pero sí Manuel Neuer, otro de los mejores del mundo en su puesto, inalterable dentro del proceso de renovación que inició Joachim Low, que no es tan extendido como se presuponía tras el batacazo del Mundial 2018. De entonces a ahora repite casi la mitad de la lista: doce hombres. Al frente sigue él. Se marchará de la selección a la que hizo campeona del Mundo en Brasil 2014 en cuanto termine la Eurocopa para dar el relevo a Hansi Flick. Llegó en 2006. Hace quince años.



"Creo que esta generación joven puede tener su cenit en 2024 cuando habrá un torneo en Alemania", explica el propio técnico, ante su último servicio a la selección germana, imponente se mire por donde se mire, por muy bajo que sea su momento en la actualidad, por muy lejos que parezca del nivel que lució en toda su historia.



- Participación en fases finales: 12 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016).



- Mejor participación: 3 títulos (1972, 1980 y 1996).



- Entrenador: Joachim Low (Schonau, 3/2/1962): "Quince años como seleccionador son muchos, sobre todo en estos tiempos cuando todo cambia tan rápido en el fútbol". La

Eurocopa 2020 supone su despedida de un cargo que ha ocupado durante tanto tiempo, en el que fue campeón del mundo con una sensacional versión en Brasil 2014.



Es el tramo final de Low en la selección, a la que llegó en 2004 para ser ayudante de Jurgen Klinsmann, a la que dirige como primer técnico desde 2006, a la que dotó de un protagonismo formidable con el balón, con el gusto por el fútbol más desbordante en base a la posesión y con la que ha iniciado ahora una renovación que complica los resultados, pero que entiende fundamental para el futuro.



Antes de su actual ciclo en la selección, al alcance de muy pocos técnicos, entrenó al Stuttgart y al Kalsruhe en Alemania, al Fenerbahce y el Adanaspor en Turquía y al Tirol y al Austria Viena en el citado país para luego hacer historia en la 'Mannschaft'.



- La figura: Josuha Kimmich (Rottweil, 08/02/1995): "En defensa recupera muchos balones, tiene ese equilibrio en el equipo, cuando tiene el balón, por supuesto, es buenísimo, da pases excelentes, controla muy bien el juego, prepara muchos goles, da asistencias, marca goles, tiene balón parado... Es un jugador que le hace bien a cualquier equipo", decía de él Hansi Flick, su futuro seleccionador



. En su posición es quizá el mejor en la actualidad. Hay pocos medios centros que manejen todas las destrezas como lo hace él, quizá ajeno a los focos de las estrellas y de las figuras porque su posición no es deslumbrante, porque todo su empeño, todo su trabajo, todas sus cualidades, contribuyen mucho más al colectivo que al brillo individual de un jugador indispensable para cada entrenador



A sus 26 años es básico para el Bayern Múnich. Tanto o más que para la selección alemana, de la que ha sido titular en cada uno de los últimos 28 partidos que ha estado disponible para Joachim Low.



- Equipo tipo (4-3-3): Neuer; Klostermann, Ginter, Rudiger, Can; Gundogan, Kimmich, Goretzka; Sané, Gnabry y Havertz.

HUNGRÍA, SIN SZOBOSZLAI

Dentro de la primera convocatoria, finalmente Dominik Szoboszlai, el futbolista más impactante y desbordante, no jugará la Eurocopa 2020 por la lesión que arrastra durante todo 2021 en los abductores; un golpe para la selección de Hungría, que pierde al joven talento de 20 años, a su mejor jugador, que no ha logrado llegar a tiempo.



El interior izquierdo, que jugó el primer tramo de la campaña en el Salzburgo antes de fichar por el Leipzig, acaparaba todos los focos en las últimas semanas. Su lesión no le había permitido jugar ni demostrar su clase, su tremendo disparo, su indiscutible calidad, en 2021, pero aún había esperanza en poder disponer de él. Entró en la lista provisional, pero se cayó de la definitiva el 1 de junio.



"Es indiscutible que es el mayor talento húngaro", lamentó Marco Rossi, el seleccionador de un equipo cuya historia es mucho más reconocida que su presente. Hace 47 años, Hungría fue tercera en la Eurocopa de 1964; un pasado tan lejano como lo son las posibilidades del equipo magiar de repetir tal hazaña en el fútbol actual, relegada a un papel menor en el presente, también en la cita continental de este verano, en la que nadie pronostica un paso adelante en un grupo de tal exigencia. Es inferior a Francia. También a Alemania y Portugal.



Son sus compañeros en el cuarteto, al que accedió de forma agónica, en las eliminatorias de repesca, gracias a dos goles en los últimos cuatro minutos contra Islandia. El 1-1 fue de Loic Nego, en el minuto 88; el 2-1 de Dominik Szoboszlai, el impulso definitivo en el 92. Pero el conjunto húngaro, desde cualquier perspectiva, no tiene mucho que perder en el torneo que pasará por su capital, por Budapest; el único dato a favor, quizá, del combinado de Marco Rossi para creer en el pase a los octavos con competidores del nivel de los que se cruzará este mes de junio.



El martes 15 de junio recibirá allí a Portugal, el sábado 19 de junio hará lo propio con Francia. Son dos de los tres encuentros que marcarán la capacidad del equipo magiar de ir discutir de verdad al trío de favoritos a los que se enfrenta en la primera fase y de recuperar parte del pasado que la llevó a las finales de los Mundiales en 1938 y 1954, derrotado por Italia y Alemania, respectivamente.



Desde 1964 hasta 2016 no reapareció en la Eurocopa. En la anterior edición llegó hasta los octavos de final. El 0-4 contra Bélgica es su último recuerdo en la fase final de esta competición, a la que se presenta invicto en sus últimos seis duelos, defendido bajo palos por Péter Gulácsi y dolido por la baja de Szoboszlai.



- Participación en fases finales: 2 (1964 y 2016).



- Mejor participación: Tercera (1964).



- Entrenador: Marco Rossi (Druento, Italia, 9/9/1964): El 19 de junio de 2018, fue el elegido para sustituir al belga Georges Leekens al frente de la selección húngara, cuya decadencia era evidente, plasmada en una serie de resultados insoportables incluso para un equipo hoy menor: derrotas con Australia, Kazajistán y Escocia.



El título de la Liga de Hungría un año antes con el Honved llamó la atención de los directivos de la federación. "Es un especialista en la formación del equipo, es capaz de incorporar a jóvenes y motivar a los jugadores con más experiencia", fueron algunas de las causas que llevaron al organismo a su contratación.



Ya había dirigido antes a equipos en Italia, donde desarrolló toda su carrera como jugador, en el Torino, el Campania o el Piacenza, antes empezar en los banquillos en 2003. Dieciocho años después se estrena en una Eurocopa.



- La figura: Peter Gulacsi (Ungam, Hungría, 06/05/1990): Internacional en 37 ocasiones, es el portero titular del Leipzig alemán, habitual en la Liga de Campeones en los últimos tiempos y en el podio de la clasificación de la Bundesliga, con el que ha renovado hasta 2025 ante el interés del Tottenham o el Borussia Dortmund en su fichaje.



A los 17 años dio el salto al Liverpool, cedido un año sí otro también a clubes ingleses, hasta que firmó por el Salzburgo, también propiedad de Red Bull como el Leipzig. En el club alemán recaló en el verano de 2015 para hacerse dueño de la portería, con 225 partidos disputados, y para ser una referencia y esperanza del presente de la selección de Hungría



. - Equipo tipo (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orbán, Attila Szalai; Fiola, Sallai, Nagy, Kleinheisler, Holender; Adam Szalai y Nikolic.

PORTUGAL: LA DEFENSA DE CRISTIANO

Cristiano Ronaldo tras anotar su gol 100 con Portugal. Foto: EFE

No ha habido ningún jugador europeo más determinante en la última década que Cristiano Ronaldo, que examina su vigencia a la vez que defiende tal condición y el título ganado por su selección en la última edición de la

Eurocopa, mientras lidera un equipo que quiere más, armado con otros grandes jugadores.



Es indiscutible que él es la referencia, aunque su temporada no haya sido tan productiva ni tan deslumbrante como otras en el Juventus -aun así ha marcado 36 goles en 44 choques- aunque esté previsiblemente ante su última

Eurocopa, aunque hace cinco años, en 2016 en Francia, su equipo no lo necesitara para ganar la final a la anfitriona en el estadio de Saint Denis, porque se lesionó.



Pero no hay un nombre más reconocible ni que haya hecho tanta historia con Portugal como Cristiano. 103 goles en 173 partidos. Ni que haya marcado una época en el fútbol europeo como él en la actualidad, con una única excepción, el argentino Lionel Messi, el rival con el que ha sostenido un pulso para la eternidad por ser el mejor del mundo.



Su figura -nadie ha marcado más goles a nivel europeo con una selección que él- es imprescindible para un conjunto solidificado en su juego como colectivo por Fernando Santos, el seleccionador, que ha estructurado un bloque competitivo, más allá del talento individual de CR7 o de otros futbolistas que surgen deslumbrantes



. Por ejemplo, Bruno Fernandes, el centrocampista del Manchester United que ha acaparado buena parte de los focos a lo largo de toda la temporada por la variedad de cualidades que muestra en cada duelo, en cada lance, en cada gol. O Joao Félix, campeón de Liga con el Atlético de Madrid y uno de los atacantes más prometedores del continente por su talento, reducido en el último tramo por las lesiones, mermado por los golpes insistentes en su tobillo derecho.



También Diogo Jota, la revelación del Liverpool, habilidoso, profundo y desbordante. O Bernardo Silva, más experto, con la misma calidad de siempre. O el central Ruben Dias, del Manchester City, uno de los grandes descubrimientos en los últimos tiempos entre los zagueros portugueses, al lado ahora del 'eterno' Pepe.



Son algunos de los nombres que figuran entre los 26 convocados por Fernando Santos, cuyo equipo nada más ha perdido cuatro de sus 42 encuentros de competición oficial desde que conquistó un éxito sin precedentes en su historia, el triunfo final de una

Eurocopa que ahora empieza como campeón. Cristiano Ronaldo lidera su defensa.



- Participación en fases finales: 7 (1984, 1996, 2000, 2004, 2008 2012, 2016)



- Mejor participación: Campeón (2016).



- Entrenador: Fernando Santos (Lisboa, 10/10/1954): Renovado hasta 2024, él ha dirigido a Portugal a la cota más alta en su historia en el fútbol europeo, al título continental que logró en Francia 2016, además de la conquista de la primera Liga de Naciones en 2019, dentro de un proyecto a largo plazo en el que insiste en la consolidación de un equipo con muchas posibilidades.





Primero lo dotó de una estructura sólida más allá de las individualidades de las que dispone, Cristiano Ronaldo por encima de todas, para hacer posible lo impensable, como fue ganar la Eurocopa 2016 entre los trompicones, la igualdad y los vaivenes en el recorrido hasta la final ante Francia, fiado a un plan defensivo.



Hasta ahí, el exjugador del Benfica, el Marítimo y el Estoril vivió una larga aventura en los banquillos que comenzó en 1987, que ha transitado entre Portugal y Grecia, incluidas ambas selecciones y clubes como el Oporto, el Sporting de Lisboa y el Benfica en su país o el AEK Atenas, el Panathinaikos o el PAOK Salónica en Grecia.



- La figura: Cristiano Ronaldo (Juventus/ITA) (Funchal, Madeira, 5/02/1985): Ha marcado 103 goles en 173 partidos con su selección. Los números describen quién es Cristiano Ronaldo para Portugal, también para el fútbol internacional y para la

Eurocopa, porque nadie ha logrado tantos goles como él con un equipo nacional de este continente. El más cercano es Ferenc Puskas, con 84.



Son 19 menos que él, que se presenta en la cita multinacional de este verano, en la que agrandará aún más su historia, porque está igualado con Michel Platini en goles en las fases finales de este torneo, con nueve. Muy mal se le tiene que dar a un tipo de su potencial para no superarlo. Nadie ha jugado tampoco más que él en este torneo, con 21 encuentros. Ni más minutos, con 1.793.



Es el líder de Portugal desde cualquier perspectiva desde la que se mire. Un delantero total cuya ambición es ilimitada, que encara la cita ya con 36 años. Golea como nadie, regatea, remata... Es la última Eurocopa de una leyenda.



- Equipo tipo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Pepe/Rubén Dias, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Moutinho, Danilo Pereira; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.



