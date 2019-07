Cuadrado no se olvida de sus orígenes: así jugó descalzo en Necoclí

Como olvidar esos inicios donde se juega sin guayos de lujo y no se tiene la última camiseta de moda. Juan Guillermo Cuadrado recordó cómo empezó en el fútbol con un video en el que se le ve jugando con niños en su municipio natal, Necoclí, descalzo y en una cancha improvisada.

El mediocampista de la Juventus realizó una entrevista en el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión en la que aclaró que los rumores sobre una posible oferta millonaria del fútbol chino “son puras mentiras, a mí no me han dicho nada de eso, y estoy orgulloso de donde estoy”.



Además, Cuadrado agregó que “siempre me ha gustado el baile, donde he estado siempre hay alguien que también le gusta. Digamos en la Selección siempre ha estado Pablo Armero, Yerry Mina, y siempre practicábamos en caso de que hiciéramos un gol. Nos gusta porque irradiamos lo que es Colombia, que es alegría”.



DEPORTES