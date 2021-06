Cuadrado sale en defensa de James: 'Quisiéramos que estuviera acá'

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los líderes y referentes de la Selección que está en la Copa América, se refirió a lo sucedido con James Rodríguez y criticó a la prensa por la interpretación que le dio a sus palabras luego del triunfo contra Ecuador.

El jugador habló en un Instagram live, a la misma hora en que la Federación Colombiana de Fútbol realizaba una conferencia de prensa oficial, en la que hablaban Luis Fernando Muriel y William Tesillo.



“Quería simplemente comentarles que no tuvo nada que ver con James, quisiéramos que estuviera acá, pero no es una decisión que tomamos nosotros. Ojalá pueda estar de nuevo acá en esta gran familia, en esta gran Selección”, explicó Cuadrado.

Cuadrado también mandó un mensaje amable, pero duro, a la prensa: “Quiero invitar a los periodistas a que, más allá de todo lo que puedan decir, si utilizamos la influencia que Dios les ha dado, recuerden que cuando están hablando de algún jugador, son padres, son familias, son hijos, cómo puede sentir una madre, un hijo, escuchando cosas de un padre que no son”.



“Tenemos que revisarnos qué es lo que está saliendo del corazón cuando estamos hablando, tú puedes dar tu punto de vista siendo un profesional, no hablando mal. Como profesionales vamos a entender que es su trabajo”, agregó Cuadrado.



“Aceptamos toda crítica constructiva, de eso no vivimos. Los que viven de los aplausos de la gente van a morir por la crítica. Aceptamos toda clase de comentarios, pero cuando son destructivos, que ustedes puedan ver que están destruyendo a una persona que tiene una madre, un padre, cómo pueden hacer sentir a esas personas cuando hablas de una manera que no es la adecuada”, aseguró.



Por último, Cuadrado mandó un mensaje final de optimismo: “Estamos cada vez más unidos y que cada uno, desde donde esté, pueda aportar para hacer una Colombia cada vez más fuerte. El cambio está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, aportando cada uno un grano de arena lo podemos lograr, que podamos estar apoyándonos y estando en unión. En la unión está la bendición y si estamos unidos no solo por la Selección, sino por Colombia, sé que Dios puede respaldar todo eso”.



