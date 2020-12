Tottenham, sin Dávinson Sánchez, empató con el Crystal Palace

El Tottenham Hotspur puso en peligro el liderato de la Premier League al empatar con el Crystal Palace un partido que fue ganando hasta pasado el minuto 80 y en el que el español Vicente Guaita fue el héroe con sus paradas, pese a su error inicial. El colombiano Dávinson Sánchez no jugó.



Un lejano disparo de Harry Kane, que no pudo atajar el español Guaita, propició que los 'Spurs' se pusieran por delante a los 23 minutos, pero un rechace en una falta que no atrapó Hugo Lloris, lo aprovechó Jeffrey Schlupp para hacer el definitivo 1-1.



Los 'Spurs' sufrieron un empate que provoca que se queden líderes, con 25 puntos, pero que el Liverpool les pueda superar en la clasificación con un triunfo esta tarde ante el Fulham.



El equipo de José Mourinho, tras asegurar su primer puesto en el grupo de la Europa League este jueves, visitó Selhurst Park, el campo del Crystal Palace, para intentar seguir con su gloriosa racha en la Premier.



Ante 2.000 espectadores en las gradas, el Tottenham fue mucho mejor en la primera parte, donde gozó de ocasiones para ponerse por delante, con algún tiro escorado de Heung-min Son y un remate desde fuera de Sergio Reguilón, pero Guaita estuvo en buena forma, hasta que cometió un error crítico para su equipo.



El meta español no supo cómo atajar un lanzamiento lejano de Kane y supuso el 0-1 para el Tottenham. No hizo mucho más el equipo de Mourinho, que se dedicó a aguantar el marcador y, gracias a un fenomenal Hugo Lloris, a evitar que los ataque de Wilfried Zaha llegaran a buen puerto.



Pero cuando el francés falló, Schlupp no perdonó y el Tottenham se tuvo que conformar con el empate, pese a que Kane dispuso de un cabezazo a bocajarro que sacó milagrosamente Guaita, el héroe para el Palace. Mientras que el Tottenham pierde puntos en su candidatura a la Premier, el Palace es undécimo, con 17 puntos.



EFE