Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2022, que definió los cruces de la fase preliminar para los equipos colombianos. Tolima, Cali, Nacional y Millonarios estarán en esta edición.





(Le puede interesar: Análisis: Tolima puso a Cali contra las cuerdas: 1-1 en Palmaseca)

Dos equipos colombianos entran en la fase 2 y los otros 2 entran en la fase de grupos. Aún falta por definir quién será Colombia 2 (el campeón del segundo semestre).

Las llaves de la Libertadores

Fase 1

Montevideo City Torque (Uruguay) vs. Barcelona (Ecuador) E1

Deportivo Lara (Venezuela) vs. Bolívar (Bolivia) E2

Universidad César Vallejo (Perú) vs. Olimpia (paraguay) E3

​

Fase 2

​Colombia 3 (Cali o Millonarios) vs. Fluminense (Brasil)

Audax Italiano (Chile) vs. Estudiantes de la Plata (Argentina)​

E2 (Lara o Bolívar) vs. U. Católica (Ecuador)

América Mineiro (Brasil) vs. Guaraní (Paraguay)

E1 (Torque o Barcelona) vs. Universitario (Perú)

Plaza Colonia (Uruguay) vs. The Strongest (Bolivia)

​Everton (Chile) vs. Monagas (Venezuela)

E3 (César Vallejo u Olimpia) vs. Atlético Nacional (Colombia)

(Lea también: Meluk le cuenta... (Tolima empató contra Cali y la adversidad))



Fase 3

4 ganadores a la fase de grupos. 4 perdedores, a la Copa Sudamericana. Ahí estará Deportes Tolima y Colombia 2, que se definirá tras la final del fútbol colombiano este miércoles.

Los premios del torneo

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que para esta edición habrá los siguientes premios:

400 mil dólares en primera fase.

500 mil dólares en segunda fase.

600 mil dólares en tercera fase.

En campeón recibirá 16 millones en el último partido. Si arranca desde la fase uno, llegará hasta los 25 millones 50 mil dólares.



(Lea además: Partidazos en la Sudamericana: así quedaron las llaves de los colombianos)



Además, Domínguez anunció que en el fútbol femenino las campeonas recibirán un premio de un millón y medio de dólares.





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Positivo: Nadal dice 'pasarla mal' por culpa del covid



-Luis Díaz sigue encendido: vea su nuevo golazo con el Porto



-Klopp, duro contra los jugadores que no se vacunan