En el epílogo, España salva un empate contra Alemania 

En el último suspiro España empató 1-1 ante Alemania, en el primer partido de Luis Enrique desde su regreso a la Roja, este jueves en Stuttgart a puerta cerrada, en el arranque del grupo 4 de la máxima categoría de la segunda edición de la Liga de Naciones.

El nuevo jugador del Chelsea Timo Werner acertó con un disparo cruzado en la frontal del área en el 51 para adelantar a los locales. En la última jugada del descuento (90+6) Gayá desvió un remate de cabeza y firmó el empate.



(Le puede interesar: Santiago Arias, positivo por covid-19, informó el Atlético de Madrid)



Ambos equipos evidenciaron la extraña época que les toca vivir. Prácticamente encadenando una temporada con otra, sin tiempo para preparar el nuevo curso ni rodaje: Con estos ingredientes, salió un partido divertido, con muchas ocasiones debido a los huecos que quedaban en las defensas.



Al ritmo del flamante director de orquesta del nuevo campeón de Europa, el jugador del Bayern Múnich Thiago Alcántara, España estuvo a la altura sobre todo en la primera parte. En ataque su amigo de infancia Rodrigo mostró lo contrario.



Recién traspasado del Valencia al Leeds United, al delantero le faltó nervio y clarividencia ante el arquero Kevin Trapp. En el 14 se lió tras un error de Emre Can y dio tiempo para que el arquero recuperara y en el 45 no fue capaz de aprovechar una rotura de líneas de Fabián y buscó un pase a nadie cuando el disparo se presentaba como mejor opción.



Sí mostró su categoría un recuperado David De Gea, con varias intervenciones de alto nivel, como un balón que sacó con las piernas ante Julian Draxler (14) y una palomita de postal a un zambombazo de Leroy Sané (18). En el primer once de Luis Enrique tras su regreso al cargo, fue titular Ferrán Torres, que acaba de fichar por el Manchester City.



Mostró descaro en el extremo izquierdo y le dejó de cabeza un balón franco a Sergio Busquets, que con su disparo evidenció el porqué lleva dos goles en más de 100 partidos como internacional (22). Luego dio el pase en el gol de Gayá en la última jugada del partido.

(Lea además: ¿Reversa de Messi? Un giro total podría darse en esta novela)



En la segunda parte Luis Enrique dio la alternativa a la gran promesa del fútbol español, Ansu Fati, con 17 años y el 17 a la espalda, sustituyendo en el extremo derecho a Jesús Navas, de 34 años y campeón del mundo en 2010.



También debutaron Carlos Merino y Óscar Rodríguez. En el 51 llegó el 1-0 cuando en una contra Timo Werner recibió en la frontal del área, se buscó el espacio y cruzó a las mallas. Tras el gol alemán España se hizo totalmente con la posesión y el equipo local se volvió un bloque compacto, a la espera de matar el partido con alguna contra.



Los dos equipos tuvieron su opción. En el 58 Rodrigo se dio la vuelta y soltó un latigazo que rozó la escuadra y en el 61, al contraataque, Sané le dejó un balón demasiado largo para Werner y el goleador disparó al exterior de la red.



En la recta final Fati dejó sus mejores detalles, primero con un tiro al cuerpo de Trapp (84) y a continuación rompiendo por velocidad. Ya en el descuento conectó a gol un cabezazo que el árbitro anuló por falta.



En el último suspiro España salvó un punto gracias a Gayá, que desvió un rechace y cantó gol.



AFP