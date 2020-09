Medellín naufragó: perdió contra Boca y se despidió de la Libertadores

Medellín no le hizo daño a Boca Juniors, pero se hizo daño a sí mismo. Su derrota 0-1 en la fecha 4 de la Copa Libertadores lo condenó, ratifica su floja campaña en el torneo continental y sentenció su eliminacíon, a falta de dos fechas.

Cero puntos en cuatro partidos. Ese es el rendimiento del Poderoso, que no levantó cabeza. Llegó a este partido casi eliminado y no hizo mucho por revivir.



Medellín ni siquiera inquietó. No llegó al arco rival. No pudo ni tuvo cómo. Boca hizo un partido demasiado tranquilo. Sin exigirse. Y con todo y eso se llevó la victoria.



Lo intentó primero con Carlos Tévez que fue uno de los mejores de la cancha. Con un nivel muy por encima de sus rivales. Dos veces pateo al arco con mucho peligro.



Sin embargo, la mejor oportunidad del equipo argentino fue en el primer tiempo, con un remate de Salvio que pegó en el palo.

En la segunda parte lo intentó Fernández, pero su remate cruzado se fue ligeramente desviado.



En la cancha estuvo el colombiano Campuzano, de buen desempeño. Ordenado y atento. Se retiró al minuto 68. También tuvo minutos Edwin Cardona.

Al final, cuando el DIM se conformaba con el empate que igual poco le servía, llegó el tanto de Boca, aprovechando una falla defensiva. Fue Salvio el que venció al portero Mosquera al capturar un rebote y listo, 0-1 para liquidar el juego y el destino del Poderoso en la Copa.



Lo de Medellín fue triste. Un equipo sin agresividad y sin fórmulas. Quizá no quiso arriesgarse para no llevarse una goleada. Pero en su estrategia, se entregó, perdió y quedó afuera.





DEPORTES