Una infancia como monaguillo hace parte de los motivos por los cuales la fe cristiana es importante para Zlatko Dalic, técnico de la selección Croacia de fútbol, que ha avanzado hasta las semifinales en el Mundial de Qatar 2022.



Es por estas convicciones que Dalic, de 56 años de edad, lleva siempre en su bolsillo un rosario en medio de cada partido que se disputa su selección.



Durante la conferencia de prensa en Qatar, previo al encuentro que tendrán con la selección Argentina por el paso a la final, Dalic resaltó: "Si Dios quiere que siga así en estos dos partidos, que el positivismo nos rodee y no hay dudas de que mientras yo sea el entrenador de la selección, será un grupo de unión".



El seleccionador, que es reconocido no solo como ex jugador profesional sino por haber llevado a la final del Mundial en 2018 a su equipo, nació en 1966 en Livno, antigua ciudad de Yugoslavia, hay parte de Bosnia-Herzegovina.



Según recoge el diario La Nación, tras haber sido monaguillo de pequeño, nunca se alejó de la fe y por eso hoy en día agradece a Dios sus logros, reza antes de cada partido, lleva siempre su rosario, y con frecuencia se le escucha decir: “Todo lo que he realizado en mi vida y en mi carrera profesional se lo debo a mi fe y estoy agradecido a mi querido Dios”.