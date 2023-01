Teófilo Gutiérrez vuelve a estar en el ojo del huracán. Su carrera como futbolista no ha acabado, no se sabe a qué equipo irá , pero el tema gira en torneo a una rifa que hizo y cuyo premio no entregó.

El goleador hizo una rifa de una camiseta de Lionel Messi de la selección Argentina, lo que hizo estallar a los seguidores del talentoso delantero.



El motivo era recoger fondos para comprar juguetes y regalarlos a los niños más necesitados de Barranquilla y sus alrededores.



Claro, eso generó que muchos seguidores acudieran a su llamado y compraran las boletas, que costaba 20 mil pesos colombianos cada una.



Sin embargo, no hubo ganador de la rifa y Teófilo anunció con un frío mensaje que se quedaba con la camiseta y el dinero, solo atinando a agradecer por la ayuda de aquellos que compraron las boletas de la rifa.

Teófilo Gutiérrez.



Las cosas empezaron a ponerse mal en las redes sociales desde el anunció de Teófilo sobre la rifa.



Pero se pusieron peor y los seguidores estallaron tras la publicación de Teo en su cuenta de Instagram, en la que se muestra viajando en sus vacaciones y disfrutando en el mar caribe colombiano en una lancha.



Excompañeros del Cali bromearon. . Harold Preciado, campeón con Cali al lado de Teófilo, le preguntó. “¿Quién se ganó la rifa teiño?”. Mientras que Kevin Velasco comentó: “Compraste la cadena con la rifa, jefe”.



Todo se puso mal cuando Teófilo les respondió, seguramente en broma, “Papito, con esa plata estoy viajando”. De inmediato muchos seguidores comentaron indignados.



No obstante, Teófilo tranquilizó a la gente que piensa que el futbolista se aprovechó económicamente de la rifa: “Tranquilos la rifa se va hacer otra vez hasta que se la ganan”.



