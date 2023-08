La entrenadora sueca Pia Sundhage llegó a la selección brasileña cuatro años atrás con la misión de guiar a la ‘verdeamarelha’ a su primer título en un Mundial femenino. Pero consiguió exactamente lo contrario: Brasil fue eliminado en la fase de grupos por primera vez en las últimas seis Copas del Mundo.



Para empeorar las cosas, el decepcionante resultado en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda ensombreció la despedida de la legendaria capitana Marta, quien se retira de la ‘Canarinha’ a los 37 años sin saber lo que es levantar el trofeo mundialista.



Brasil quedó fuera del torneo después de empatar sin goles el miércoles contra Jamaica, que con un sólido juego defensivo mantuvo su arco en cero y consiguió la clasificación a octavos de final junto a Francia por el Grupo F.



Ahora, la técnica cubierta de lauros que iba a enderezar el rumbo de la nave brasileña enfrenta cuestionamientos a su trabajo de cuatro años.



“Ningún entrenador es más grande que Brasil”, comentó tras el fracaso la comentarista Ana Thaís Matos en TV Globo.

“Vimos muchos problemas en esos cuatro años, pero no imaginábamos quedarnos en la fase de grupos. Tenemos que repensar lo que queremos con la selección brasileña”, agregó al calificar como “decepcionante” el fútbol exhibido por Brasil en el Mundial.



Un triunfo 4-0 ante la debutante Panamá, una derrota 2-1 ante Francia y el empate contra Jamaica dan cuenta del triste paso de Brasil en el torneo.



Tras la eliminación, la noche del miércoles en Melbourne, Sundhage fue consultada sobre su continuidad al frente de Brasil, a lo que respondió escuetamente: “tengo contrato hasta agosto del próximo año”.



Con ello, llegaría hasta el final de los Juegos Olímpicos de París-2024. Incluso adelantó que su trabajo en los próximos meses se concentrará en buscar nuevas jugadoras para el combinado auriverde, en caso de continuar en el cargo.

Historial de lujo

La dirigencia brasileña abordó a Sundhage como la salvadora del combinado femenino después del Mundial de Francia-2019 esperando repetir sus éxitos con otros equipos, con los que conquistó medallas olímpicas.

Una imagen de decepción, tras el empate de Brasil con Jamaica. Foto: Joel Carrett. Efe

Con Brasil ganó la reciente Copa América pero, al igual que Brasil, nunca ha ganado un Mundial Femenino.



Alcanzó una final al frente de Estados Unidos en 2011, pero perdió en lanzamientos de penales ante Japón.



La entrenadora debió asumir la responsabilidad del fracaso brasileño en Australia y Nueva Zelanda, e incluso las jugadoras comenzaron a cuestionarla, pese a que siempre mostró una relación cordial, incluso amistosa, con ellas.

“Creo que tenemos que pensar en lo que es mejor para el fútbol femenino. Si hubiera alguien con más condición, con más calidad, el fútbol femenino lo merece”, declaró la capitana Rafaelle Souza al ser consultada sobre la continuidad de Sundhage después del partido.



“Brasil perdió porque no trabajó suficientemente bien los aspectos técnicos, tácticos y mentales de una generación que entendió la importancia” de la tarea en sus manos, escribió el comentarista Paulo Vinicultor Coello en su columna del diario Folia, en un cuestionamiento al trabajo de Sundhage.



Pero algunas jugadoras de la selección brasileña prefieren tomar un tiempo para pensar en los pasos a seguir.



“Déjennos enfriar un poco la cabeza, superar la eliminación y (después) pensar en los próximos pasos”, comentó la lateral izquierda Tamires después del partido con Jamaica.



AFP