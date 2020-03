La queja por el comportamiento de Cristiano Ronaldo en la cuarentena

Un jugador de Juventus, Daniele Rugani, fue el primer futbolista de la Serie A en ser diagnosticado con el covid-19. Por eso el equipo tomó precauciones para evitar que el tema se agravara.

Sin embargo, la actitud de Cristiano Ronaldo en estos tiempos de cuarentena no ha sido bien vista por mucha gente en Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus.



CR7 no se quedó en Turín, sino que decidió viajar a Madeira (Portugal) para visitar a su mamá. Sin embargo, ha subido varias fotografías a sus redes sociales y esto no ha gustado a la gente vinculada a su club.



Giovanni Cobolli Gigi, ex presidente de Juventus, se quejó de la cantidad de fotografías que ha puesto Cristiano en el gimnasio y en la piscina.



"La cosa en la Juventus se complicó cuando Cristiano Ronaldo se fue. Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora sólo parece hacerse fotos en la piscina”, dijo Cobolli Gigi, entrevistado por Radio Punto Nuovo.



“Cuando se hizo esta excepción, la situación se vino abajo y otros querían irse. No debería haber sido así. Todos deberían haber sido puestos en cuarentena", agregó el exdirectivo.



"Nno entiendo por qué algunos jugadores querían irse de Italia. Cuando regresen, será más difícil volver a ponerse en forma, porque tendrá que permanecer en cuarentena durante 14 días", aseguró Cobolli, citado por el diario español Marca.



DEPORTES