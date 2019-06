Las durísimas críticas a Argentina tras la derrota con Colombia

Con un triunfo 0-2 frente a la Argentina de Messi, Di María, Agüero y compañía, Colombia debutó en la Copa América 2019, lo que generó una serie de críticas desde el país del sur a su selección.



La ‘tricolor’, en general, fue muy superior a su rival y manejó los tiempos y espacios del partido a su antojo, haciendo ver a las estrellas ‘albicelestes’ muy desconectadas, sin ideas.



“Se confirmaron todas las sospechas de que la Argentina es un equipo al que le falta mucho, en juego, convicción y estilo”, valoró Claudio Mauri, periodista del diario La Nación.

Colombia empezó la Copa con un gran triunfo sobre Argentina (0-2). Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Mauri también dijo que a los dirigidos por Lionel Scaloni les costó crear juego y expusieron sus debilidades defensivas por el costado derecho. Además, sobre Colombia aseguró que “fue implacable”.



Clarín describió el tanto de Roger Martínez, el primero del encuentro, como un “golazo fuera de libreto” y resaltó el trabajo de la defensa colombiana.



“Lionel Messi apareció en cuentagotas y fue aislado por la defensa colombiana. ¿El futuro? Una incógnita para Argentina. Y cuesta arriba”, agregó.



“Colombia le dio un cachetazo de realidad” a Argentina, escribió el periodista Sergio Maffei, del diario Olé.

Los argentinos se lamentaron tras el golazo de Martínez, el primero del partido. Foto: AFP

“Un equipo que tiene una identidad, que tiene un funcionamiento marcado y jugadores, desequilibrantes, que sobresalen justamente por ese respaldo colectivo”, añadió Maffei, en descripción de los dirigidos por Carlos Queiroz, mientras que sobre su equipo nacional dijo: “Otra vez a entender que la selección hoy está lejos, lejísimos, de lo que fue y supo ser”.



El medio digital Infobae dijo que la ‘albiceleste’ decepcionó en el debut en Copa América y que el DT de Colombia, Carlos Queiroz, fue “astuto”, pues esperó a Argentina y comenzó a presionar, ordenado, a partir de la mitad de campo”.



Daniel Arcucci, otro reconocido periodista argentino, fue enfático en su análisis: “Colombia juega colectivamente; Argentina, individualmente”.



Martín Liberman, otro periodista muy influyente, comentó: "No era tan difiicl. Cuando Messi no funciona, Argentina es menos que muchos. La diferencia física fue abismal, asombrosa. Colombia ganó bien".



“El resultado no se discute. Buena victoria colombiana también desde el rendimiento”, analizó, por su parte, Juan Pablo Varsky, quien manifestó que Argentina no tuvo funcionamiento colectivo y no aprovechó “a un Messi quien, además, se rinde ante la adversidad”.



