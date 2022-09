El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su condena al "atentado" a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, y declaró este viernes como día no laboral para que la sociedad manifieste "en paz" su rechazo a la violencia.

Por lo tanto, quedaron suspendidas también actividades deportivas como el fútbol profesional.

Suspenden partidos en Argentina



La Asociación de Fútbol Argentino, AFA, en un comunicado, también repudió lo sucedido y anunció la suspensión de los partidos de este viernes.



"Todos los encuentros programados para el día de hoy quedan suspendidos", dijo la AFA en Twitter.



Por la Primera División estaban programados los encuentros Patronato vs. Unión;

Rosario Central vs. Talleres, y Lanús vs. Tigre.





