Cristiano Ronaldo será papá una vez más, y de gemelos

El astro portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, es noticia este jueves fuera de las canchas, al anunciar que será papá una vez más, y de gemelos.



(Le puede interesar: Xavi Hernández, ¿el escogido del Barcelona para remplazar a Koeman?)



CR7 anunció en sus redes sociales que su pareja, Georgina Rodríguez, está embarazada de gemelos.



"Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerlos", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, junto a una foto con Georgina, mientras muestran la ecografía.



(Lea además: ‘Le había ganado a la 6 del mundo, podía competir de tú a tú’: Osorio)

Los hijos de Ronaldo

Según reveló la revista Hola, Georgina tiene 12 semanas de gestación. Este es el segundo embarazo de la famosa pareja. La primera hija que tuvieron se llama Alana Martina, y nació en el 2017.



Cristiano, además, tuvo tres hijos antes de empezar su relación con la modelo.



Cristiano Ronaldo Jr es el mayor, con 11 años. Eva y Mateo, mellizos, nacieron en 2017, luego de un proceso de inseminación artificial.



La pareja está unida públicamente desde el 2016.

La buena noticia en medio de la crisis

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo Foto: EFE

(Lea además: Mbbapé, baja con el PSG para enfrentar al Lens y duda en Champions)



Esta es una gran noticia personal para el afamado futbolista, que por estos días pasa días difíciles con el Manchester United, club que está en mal momento deportivo y que recientemente fue goleado por el Liverpool, 0-5.



El DT de Ronaldo, Gunnar Solsksjaer está en la cuerda floja y su salida se podría dar en cualquier momento.



tras ese partido, Ronaldo publicó un mensaje: A veces el resultado no es por el que luchamos . A veces el marcador no es el que queremos. Y eso es de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar".





DEPORTES

Más noticias de deportes

-El castigo a Juan Carlos Osorio por los gestos obscenos en El Campín



-Listos los árbitros para los juegos de Colombia con Brasil y Paraguay



-Video: vea el golazo de chilena del colombiano Dairon Asprilla en la MLS