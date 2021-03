¡Bombazo! Zidane y la opción del regreso de un gigante al Real Madrid

El francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió a sus jugadores que olviden la ventaja de un gol con la que encaran el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, y aseguró que tendrán "que demostrar mucho para pasar" ante un rival "muy fuerte".

Zidane, además, fue noticia este lunes, pues habló de la posibilidad del regreso de Cristiano Ronaldo al club merengue.



Le puede interesar: (Lo que dijo Gallardo de Cardona, que tiene envenenados a los de Boca)



Puede darse. Lo conocemos y he tenido la fortuna de entrenarlo. Es un delantero impresionante, veremos qué cosa cuadra en el futuro, es un jugador de la Juventus ahora mismo", señaló el DT a Sky Italia.



En España se maneja la información en la que se afirma que Jorge Mendes, el representante de Ronaldo, ya lo habría ofrecido al Real madrid, pero no se ha concretado nada.



Tras la eliminación de Juventus de la Liga de Campeones se ha hablado en Italia de la salida del portugués, pues cuesta mucho y el elenco turinés no pasa por un buen momento económico.



Deportes