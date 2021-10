Duro mensaje de Cristiano Ronaldo, señaló culpables de la debacle

Con un triplete de Mohamed Salah, el Liverpool goleó 5-0 en su visita al Manchester United, este domingo en el partido estrella de la 9ª jornada de la Premier League, una humillación histórica que deja en el aire el futuro del técnico local, el noruego Ole Gunnar Solskjaer.

Salah consiguió los tres últimos tantos del Liverpool (minutos 38, 45+5, 50), para rubricar la 'manita' en Old Trafford.



El portugués lo dijo todo

El jugador egipcio dio además la asistencia para el tanto de Naby Keita (1-0, minuto 5) y el otro gol de su equipo lo firmó en el 18 el portugués Diogo Jota.



Finalizado el encuentro, Cristiano Ronaldo se pronunció en sus redes sociales y con un sentido mensaje lamentó el 0-5 en casa.



El astro portugués agradeció el apoyo de la hinchada y dejó claro que 'es momento' de empezar a ganar ya que no hay excusas para un resultado como ese.



"A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces, el puntaje no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!", escribió el futbolista.

Y hasta gol le anularon



Esta victoria permite al Liverpool resituarse segundo en la clasificación, a un punto del líder Chelsea, mientras que el Manchester United queda descolgado, como séptimo a ocho puntos del primero y a siete de su rival de la tarde.



Cristiano Ronaldo no pudo evitar la bofetada sufrida por su equipo. Al astro luso se le anuló un tanto en el 52, tras la revisión en vídeo (VAR), aunque entonces el marcador era ya de 5-0 y el tanto hubiera sido probablemente anecdótico.



