Las turbulencias que atraviesa Cristiano Ronaldo desde el pasado verano europeo en el Manchester United y el hecho de no figurar en la convocatoria del equipo para enfrentarse al Chelsea el sábado en la Liga Premier plantean inevitablemente la cuestión sobre el futuro de la estrella lusa.

Tanto desde un punto de vista deportivo como económico, pero también en términos de imagen, y según se acerca un Mundial al que el delantero de 37 años podría llegar falto de ritmo, el caso 'CR7' parece volverse insostenible.



El delantero portugués, acostumbrado a encadenar partidos como titular desde el inicio de su carrera profesional a comienzos de los años 2000, debe ahora conformarse con un rol de suplente en Old Trafford.



De nuevo en el banco el miércoles ante el Tottenham (2-0), Ronaldo manifestó su descontento abandonando el estadio antes del final del partido, lo que le valió ser excluido del grupo contra el Chelsea. Su entrenador Erik ten Hag confirmó el viernes que 'CR7' rechazó entrar en juego como suplente.



"Lo que pasó en la conversación es algo entre Cristiano y yo", indicó lacónico, asegurando que Ronaldo "sigue siendo un elemento importante del plantel".



De la decena de partidos disputados por los 'Diablos Rojos' esta temporada en la Premier League, el quíntuple Balón de Oro solo apareció en dos ocasiones en el once inicial, completando sólo un partido.



En su lugar, Ten Hag prefiere al extremo internacional inglés Marcus Rashford. Formado en la escuela del Ajax, el técnico neerlandés pide a sus delanteros que defiendan. Sin embargo, la falta de actividad sin balón de Ronaldo, su falta de presión, fue señalada especialmente la temporada pasada.

¿Dónde podría volver a ser Ronaldo?

La cuestión se plantea desde que el pasado verano boreal 'CR7' buscase en vano una salida para mejorar su récord de goles en Liga de Campeones (140), una competición que los Red Devils no disputan esta temporada.



Numerosas pistas fueron evocadas, del Bayern de Múnich al Nápoles, pasando por el Sporting de Portugal, su club formador, pero este último carece de músculo económico para el salario mensual de más de dos millones de euros del jugador, según estimaciones del periódico británico The Guardian y de la revista Forbes.



Aunque la mayoría de los ingresos del portugués proceden de la publicidad y patrocinio. Con ingresos anuales estimados en 110 millones de euros, Ronaldo pisa los talones al francés Kylian Mbappé (cerca de 120 millones) en la cima de la clasificación de jugadores mejor pagados.



En Europa sólo clubes del calibre del PSG o del Manchester City podrían permitirse pagar los emolumentos actuales del astro luso. Pero ambos equipos tienen sus plantillas cerradas y no precisan de delantero. Queda la pista de un destino exótico, como Estados Unidos. Pero Ronaldo podría no tener ganar aún de emprender esa aventura.



Todo lo anterior tendría un camino, el rompimiento de las relaciones del jugador y el United. Y ya se habla de su salida del club, del fútbol de Europa y su posible llegada al balompié de Estados Unidos. Todo por verse.

