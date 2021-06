¿Era buena la relación de Mourinho y Cristiano Ronaldo?

José Mourinho es el nuevo DT de Roma y uno de sus primeros objetivos es cobntar con un viejo conocido, un jugador que tuvo en el Real Madrid: Cristiano Ronaldo.

En Italia hablan de que el técnico portugués trató de hablar con el futbolsita, de quien se dice no continuarpa en Juventus, debido a sus altos costos y a la difícil situación económica.



Sin embargo, Antonio Cassano, exfutbolista, habló y dijo que la relación de los portugueses no fue la mejor.

José Mourinho, entrenador de Tottenham. Foto: EFE



Pero no fue el único. "Mourinho quiere para la Roma a Cristiano Ronaldo, que es el número uno”, dijo el exdelantero Christian Vieri.



"No tenían una buena relación con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ¿cómo puedes pensar que ahora iría a Roma? Ahora no sé si tienen el mismo representante.. pero ¿cómo crees que pueda ir a Roma?", precisó.



Ambos ganaron tres títulos en el club 'merengue': (una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España





La situación de Ronaldo en Juventus no es la mejor. Se habla que quedaría libre, que el dinero que gana es mucho y que lo llevaron al cub a ganar la Liga de Campeones y no se ha podido.



Sin embargo, la estadística lo respalda, pues en esta temporada marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 tantos, tiene cuatro asistencias en 44 presentaciones.



Se ha hablado que el portugués volvería a su país, pero también se dice que el PSG lo tiene en la carpeta, pro la verdad es que hoy por hoy sigue en Juventus.



Pero hay un punto clave en toso esto: Jorge Mendes es el empresario de los dos y otro ítem es que Tiago Pinto, otro portugués, es el director deportivo de la Roma.





