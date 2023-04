Cristiano Ronaldo y Gergina Rodríguez conforman una de las parejas más famosas y sonadas de la prensa mundial. En redes sociales se dejan ver como una familia feliz y exitosa, pero en Portugal aseguran que no todo es como parece.



(Le puede interesar: Cristiano Ronaldo, en líos: piden que lo deporten por gesto obsceno a hinchas)

Mientras Ronaldo hace goles en el fútbol de Arabia, Georgina es noticia permanente por las novedades que genera su serie en Netflix, 'Soy Georgina', donde ha contado intimidades de su relación familiar con el astro portugués.

¿Hay crisis?

La historia del inicio de la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez ha tenido de qué hablar después de la oficialización de su relación. Foto: Instagram: @Cristiano

Sin embargo, la televisión portuguesa afirma que el jugador "está harto de ella" y que hay una crisis de pareja.



Según el programa 'Noite das Estrelas', de la cadena CMTV, varios medios lusos más indican que Cristiano estaría "cansado" de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, a la que describen como "alejada de la realidad", "forzada" y "frívola".

Georgina también compartirá su día a día y cómo es su cotidianidad como modelo, empresaria y madre. Foto: Netflix

El programa tuvo la presencia del psicólogo Quintino Aries, quien analizó la actitud de la pareja en las últimas semanas en eventos públicos.



"Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia" ,dijo Quintino.

Cristiano Ronaldo en su cumpleaños número 37, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez. Foto: Instagram: @Cristiano

Por su parte, Daniel Nascimento, periodista, agregó: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada".

No obstante, también hubo defensa. Filipa Castro, a quien califican como amiga de Cristiano, aseguró: "Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio".





