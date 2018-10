La tormenta sigue para Cristiano Ronaldo en su regreso a la Juventus

Al igual que cada fin de semana de la Serie A, Cristiano Ronaldo será el objetivo de los focos en el Juventus-Génova, el sábado en la 9ª fecha, aunque en esta ocasión volverá a estar bajo la sombra de las acusaciones por violación que pesan sobre él.

Hace dos semanas que no se ve al astro luso sobre un terreno de juego, toda vez que no participó en los partidos de Portugal la semana pasada contra Escocia (3-1) y Polonia (3-2).



A comienzos de mes, justo después de la apertura de una investigación por violación en Las Vegas que se remontaría a 2009, Ronaldo fue titular y marcó en el último partido de la Juve en la Serie A, contra el Udinese (2-0).



El exjugador del Real Madrid niega todas las acusaciones vertidas por Kathryn Mayorga, y su abogado afirmó que se trató de una relación "completamente consentida". No obstante, en principio será titular el sábado contra Génova (11º) del goleador polaco Krzysztof Piatek, en un partido en que la Juve tratará de ampliar su impecable racha de ocho victorias en otras tantas fechas.

"Cristiano está muy tranquilo y trabaja bien. Es muy humilde y aportó aún más concentración y un sentido de responsabilidad al equipo", indicó este viernes su entrenador Massimiliano Allegri en conferencia de prensa.



El otro punto caliente del 'Calcio' este fin de semana se vivirá en Lombardía. Aunque ya no goza del prestigio de antaño, del derbi de Milán entre el Milan y el Inter, el domingo, es uno de los partidos más especiales de la Serie A. El Inter de Milán (3º) ejercerá de local, y buscará dejar a siete puntos a su máximo rival histórico, en caso de victoria.



El Milan del argentino Gonzalo Higuaín ocupa el décimo puesto. En el partido inaugural de la 9ª fecha, la Roma recibirá el sábado a la SPAL (14º), mientras que el Nápoles (2º), se desplazará a Udine (15º) también el sábado. Los romanos de Eusebio Di Francesco, que suman tres victorias seguidas en la Serie A, no podrán contar con Diego Perotti y Rick Karsdorp, lesionados.

AFP