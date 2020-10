Pirlo confirma que Cristiano regresará este domingo contra el Spezia

Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, confirmó este sábado que el portugués Cristiano Ronaldo, quien el viernes dio negativo al coronavirus, formará parte de la expedición de su equipo para medirse este domingo con el Spezia en la Serie A italiana, en un partido en el que, sin embargo, empezará desde el banquillo.

"Todo ha ido bien, Cristiano ha dado negativo también en el segundo test de coronavirus. Está bien y viajará con el equipo. No creo que salga desde el comienzo, pero ya es importante tenerle con nosotros. Veremos cómo se siente este domingo y la próxima semana", dijo Pirlo en la rueda de prensa previa al cruce con el Spezia.



Le puede interesar: (Cristiano Ronaldo superó el covid-19)



"Es un jugador importante, se ha entrenado en su casa, pero no es lo mismo que entrenarse en el campo", subrayó. Cristiano dio positivo por coronavirus el último 13 de octubre, en la concentración de la selección portuguesa.



Las posteriores pruebas volvieron a dar positivo, incluida la realizada este martes, en la víspera del duelo europeo ante el Barcelona, en la Liga de Campeones.



Tras perderse los partidos ante el Crotone y Verona, de la Serie A, y Dinamo Kiev y Barcelona, en Liga de Campeones, Cristiano debería jugar algunos minutos en la visita del Juventus al Spezia, que se disputará en el estadio Manuzzi de Cesena pues el club de Liguria todavía no tiene la autorización para competir en el Picco de La Spezia.



El Juventus solo ha ganado uno de los cuatro partidos jugados sin Cristiano en el campo, el europeo contra el Dinamo Kiev, con dos empates ligueros y la última derrota 2-0 sufrida contra el Barcelona. Pese a los malos resultados, Pirlo aseguró que no está preocupado, sino acostumbrado y motivado por trabajar bajo presión.



EFE