Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es un jugador profesional de fútbol que lleva desde el 2001 fascinando a más de un espectador, pues desde sus inicios como profesional ha destacado en todas las capacidades que se miden en el fútbol: ritmo, pases, tiro y su magnífico regate.



Según los medios internacionales, la vida del astro portugués fue muy compleja desde su infancia, ya que no gozaba de lo que tiene ahora mismo, una estabilidad financiera.

La madre de Cristiano tenía alrededor de 30 años cuando quedó embarazada de él y, como en ese momento no tenían los recursos económicos suficientes, pensó en abortar, así lo manifestó en su libro “Madre, coraje, la vida, la fuerza y la fe de una luchadora”. Hecho que en el mundo se ha vuelto muy impactante, pues el fútbol se habría quedado sin uno de los mejores.

Actualmente, Cristiano Ronaldo está concluyendo su primera temporada en Arabia, en donde hizo 14 goles en 19 partidos jugados. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo, con las manos vacías: Al Nassr perdió el título de Liga en Arabia

El destacado futbolista nació en Sao Pedro, Funchal, en la isla de Madeira (Portugal). Desde pequeño, en su barrio, Ronaldo se destacó por sus habilidades con la ‘pecosa’. Según fuentes internacionales, sus primeros pasos los dio en Andorinha, el club en donde jugaría por primera vez.



Luego ingresó al C. D. Nacional para seguir trascendiendo en su fútbol. Después de un breve paso por este club, el jugador, que destacaba por una disciplina innegociable desde pequeño, entró a uno de los clubes más grandes de Portugal, Sporting de Lisboa, en donde marcaría un antes y un después en su carrera.



Al ya firmar como profesional, el jugador comenzó a destacar, pero su vida pasaría por muchos cambios, ya que a tan corta edad Cristiano tuvo que vivir solo sin la compañía de sus seres queridos y por ende sin una buena economía. Según el mismo jugador, dos mujeres lo ayudaban con la comida, debido a que no tenía los recursos para alimentarse.

Cristiano Ronaldo, de joven, viviendo la aventura de ser futbolista. Foto: Pinterest: Bu Muj.

“Tenía 12 años y no tenía dinero. Además, vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Fue difícil sin mi familia conmigo. Recuerdo que había un McDonalds cerca donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna”, confesó Cristiano en una entrevista al medio inglés ‘Good Morning Britain’.



Su gran salto lo dio en 2003 cuando llegó a uno de los equipos más deseados de ese momento, el Manchester United, club por el que firmó por cinco años.



Al parecer la vida del astro Portugués le sonreía, ya que ese mismo año fue llamado por la selección máxima de Portugal para competir con tan solo 18 años.

Pese a todo lo que estaba consiguiendo a su corta edad, ‘CR7’ recibió en septiembre de 2005 una trágica noticia, justo antes de disputar un partido importante para Portugal, se enteró de la muerte de su padre.



Según cuenta el técnico de la selección absoluta de ese entonces, nadie quería contarle la verdad a la Estrella portuguesa, puesto que era una situación muy compleja de asumir para un pequeño Cristiano.



“Fue muy duro. Fue el momento que creó un vínculo entre nosotros, un vínculo que supera la relación entrenador-deportista. Cuando nos llegó la noticia, antes de un partido contra Rusia, nadie sabía cómo decírselo y nadie quería. Así que les dije que lo haría yo porque sabía lo que era perder a un padre. Yo había perdido al mío unos años antes”, dijo Scolari al ‘Daily Mail’.

Cristiano, al percatarse de lo ocurrido, decidió seguir como todo un profesional porque le dijo a su técnico que disputará el partido y se iría al acabarlo, situación que cautivó a Scolari, pues Ronaldo aún no era considerado mayor de edad.



Ese momento para Cristiano sería inolvidable. Al día de hoy, en sus entrevistas sigue recordando lo mucho que lo quería y lamenta que su padre no lo pudo llegar a ver lo que es, ahora, uno de los mejores futbolistas de la historia.



Sucesos como este pasarían años después, pero sin duda alguna la vida de Cristiano no ha sido nada fácil. Sin embargo, el astro portugués ha podido batir Récord en casi todas las competiciones europeas.

Cristiano es uno, de los dos futbolistas más ganadores al mejor jugador del año. Foto: Mario Cruz. EFE

Cristiano Ronaldo: Real Madrid abriría las puertas para su regreso

Después de jugar para el equipo de Inglaterra, el Manchester United, el ‘Bicho’ sería fichado por el Real Madrid, equipo en donde se convertiría, para muchos, en el mejor jugador de fútbol.



En el equipo español desempeñó temporadas increíbles, llegando a ganar torneos locales y por su puesto, su competencia favorita ‘La Champions League’, en donde destacaría por jugar 4 finales y ganarles.



Sin duda alguna el paso del portugués por el equipo blanco sería inigualable, porque quedó categorizado como el máximo goleador de la historia de este club con 438 partidos jugados y una cantidad estratosférica de 451 goles.

Palmarés de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid



4 Champions League.

3 Mundiales de Clubes.

3 Supercopas de Europa.

2 Ligas locales de España.

2 Copas del Rey.

2 Supercopas de España.

Y a ello sumarle sus logros personales, los cuales fueron: 4 Balones de Oro, 3 Botas de Oro, 2 Premios The Best, 3 Premios al Mejor Jugador de la UEFA y 3 Trofeos Pichichi (mejor anotador de la liga española). Algo impresionante de personas para tan solo una persona.



Después de todos estos trofeos y logros conseguidos, el protagonista de esta historia decidió probar nuevos aires, ya que al terminar la final de Champions del 2018 contra el Liverpool decidió dar una primicia en una entrevista en donde manifestaba que su ciclo en el Real Madrid había terminado, noticia que caería muy fuerte a muchos de sus fans y por supuesto a los del equipo ‘Merengue’.



Tras este hecho, Ronaldo decidió hacer un paso por el fútbol Italiano, ya que fichó por la Juventus de Turín, consiguiendo igualmente destacar, pero no como con el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, a gritos: insólita reacción contra el técnico de Al-Nassr

Palmarés de Cristiano en la Juventus

Dos "Scudetti" (título de la Serie A).

Una Copa Italia.

Dos Supercopas italianas.

Un título de máximo artillero liguero.

Al durar tres temporadas en el equipo de Italia, el portugués pudo conseguir varios títulos, pero sin duda el que falto en su repertorio fue su tan añorada competición Champions League, en la cual tiene una gran cantidad de récord irrompibles por otros jugadores.



Para Cristiano este paso por la Juventus no sería tan fructífero, por ello intentó buscar nuevos horizontes. Y aunque ya eran conocidos, el famoso portugués sería fichado nuevamente en año 2021 por el Manchester United, el cual estaba teniendo varías temporada sin lograr algo importante y por esto lo decidieron volver a comprar, pues al decir Cristiano Ronaldo, se dice también éxito rotundo.



Lastimosamente, para los dos no sería así, ya que el presente de Cristiano y del equipo de Inglaterra no cambiaría para nada, pues malas gestiones técnicas y malas rachas harían que la relación entre los dos no terminara de la mejor forma.

Se conoce que Cristiano en el 2022 sufrió un caso similar al de su padre, puesto que se conocía desde un principio que iba a tener gemelos, pero por desgracia para la familia del portugués uno de sus hijos moriría, causando en él y su familia una gran depresión, que por obvias razones al delantero se le nota en el campo, ya que no rendía como siempre lo hacía.



En una entrevista con Piers Morgan, ‘CR7’ declaró en contra de su equipo y también de su entrenador, el que para él fue el culpable de su mal momento.



“No lo respeto porque no me respeta. Si tú no me respetas, yo nunca te respetaré. Hay gente que no me quiere aquí, no solo el entrenador, sino otras dos o tres personas más. No solo este año, también el año pasado. Sinceramente, no debería decirlo. Pero escucha, ya no me importa. La gente debería escuchar la verdad. Sí, me siento traicionado", manifestó el goleador en contra de Erik ten Hag y el Manchester United.

Después de ese momento Cristiano quedaría sin equipo, tomándose un tiempo para pensar bien en su futuro y en todo lo que estaba ocurriendo con él y su familia.

Meses después, Fabrizio Romano, uno de los periodistas deportivos más destacados, revelaría al mundo del fútbol que Cristiano Ronaldo firmaría un nuevo contrato con un equipo árabe, el Al Nassr. Hecho que terminó siendo cierto, ya que el delantero lo confirmó a comienzos de 2023 por medio de Instagram.



“Estoy ansioso por experimentar una nueva liga de fútbol en un país diferente. La visión de Al Nassr es muy inspiradora y estoy emocionado por unirme a mis compañeros de equipo para que juntos podamos ayudarlo a conseguir más éxitos", dijo en su presentación, la cual para muchos fue muy emotiva para los árabes.



Actualmente, el jugador portugués se encuentra culminado la competición local, que por desgracia no pudo ganarla, porque el ‘Al-Ittihad Jed’ superó a su equipo con una diferencia de 5 puntos en la clasificación de la liga de Arabia.

Cristiano Ronaldo, imparable: vea su nuevo golazo en el fútbol de Arabia

Como dato importante se ha mencionado mucho a Cristiano Ronaldo en los medios internacionales, pues en las redes sociales dicen que el Bayern Múnich, estaría interesado en contar con los servicios del portugués, noticia que alegró a más de un Fan del ‘Bicho’ porque volvería a competir en lo más alto de este deporte.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

