El futuro de Cristiano Ronaldo daría un giro inesperado

Cristiano Ronaldo no la pasa bien en Italia. Los resultados de Juventus no son los mejores y su nombre está en la picota.

Todo parece indicar que el portugués saldría del club turinés, pero el fútbol no es que esté muy definido.



Le puede interesar: (¡Falcao, presente! Fijó su postura frente a las protestas en Colombia)



Ronaldo gana mucho dinero, los resultados de Juventus no son los mejores. Lo llevaron para ganar la Liga de Campeones y no ha podido y el titulo de la Serie A tampoco, así que no está bien parado.



La crisis económica de Juventus es alta , por lo que el futbolista se podría ir a otro club.



Se ha hablado de su regreso al Real Madrid, pero eso tampoco está confirmado. Ya tiene 35 años y según informaciones estaría pensando en regresar a su país.



Se habla de la opción de terminar su carrera en el Sporting de Lisboa, en el que estuvo hace 19 años.



En Italia se maneja la información que la idea que tiene es esa, pero terminaría su contrato con Juventus en el 2022 y se devolvería para su país.



Le puede interesar: ('Yo no quería ir a la Vuelta a España de 1987': 'Lucho' Herrera)





Deportes