Fernando Santos, seleccionador portugués, lamentó las ocasiones que falló Cristiano Ronaldo en el partido que su equipo perdió esta noche ante España, pero dejó claro que “la confianza” en el exfutbolista del Real Madrid es “total”.

“Portugal es un equipo, la confianza en Cristiano es total. Hoy ha tenido tres o cuatro ocasiones, normalmente las marca y hoy no las metió. Esto es fútbol”, indicó el técnico luso en su comparecencia ante los periodistas.



Santos cree que su equipo estuvo “mejor” que España en el primer tiempo a pesar de que le faltó “circular más el balón” para castigar a la defensa rival, y desveló que el cambio de Diogo Jota fue por petición del jugador.

'Desalmados'

“Pidió salir porque estaba muy cansado, el cambio que iba a hacer no era él. Mi idea era ponerlo en otra posición para que el equipo pudiera seguir subiendo y tener la posesión del balón porque habíamos dado un paso atrás”, explicó.



Ronaldo ha sido duramente criticado y su hermana, Katia Aveiro, salió al paso de esos comentarios diciendo que “sigue siendo el mejor jugador del mundo”.



Además, compartió un texto en el que defienden a Ronaldo. "Hay que darle una mano a los que siempre han dado la suya por Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y desagradecidos. Hay quien le da una mano, carajo. Es cruel. Y ha sido tanto, pero tanto que dio y da, joder. El que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es simplemente el mejor jugador del mundo", advierte el escrito.



De su mano, Katia advirtió: “Él tiene a su familia y a quienes le quieren a su lado. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Pero los tiempos que corren no me sorprenden en absoluto. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así. Por eso cuando alguien aparece de las cenizas y cambia la mentalidad, molesta... Contigo siempre, mi rey. Cálmate”.





