El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, detalló sus intenciones esta temporada y dijo que no acepta quedar fuera de los tres primeros en la Premier League.



El United ha tenido un inicio de temporada complicado que le ha descartado de la lucha por el título, ya que está a 22 puntos del Manchester City, y su objetivo principal es meterse en los puestos de la Liga de Campeones.



"No acepto que nuestra mentalidad sea menos que meternos entre los tres primeros de la Premier League", dijo Cristiano en una entrevista con Sky Sports.

El nivel que los hinchas merecen

Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

"Es año nuevo, vida nuevo y espero que el United pueda estar al nivel que los aficionados merecen. Sé que somos capaces de cambiar las cosas. Sé la manera de hacerlo, pero no lo voy a contar porque no sería ético", afirmó.



"Lo que te puedo decir es que podemos hacerlo mejor. Todos nosotros. El United está para luchar por cosas importantes, así que tenemos que cambiar. No quiero estar aquí para luchar por la sexta o la séptima plaza. Estoy aquí para competir y ganar", añadió el portugués. Esta semana, el United pasó a la cuarta ronda de la FA Cup después de eliminar dando una imagen paupérrima al Aston Villa.



Este sábado se volverán a ver las caras con los de Steven Gerrard en la Premier League. "Creo que podemos competir, pero aún no estamos a nuestro mejor nivel. Hay mucho espacio para mejorar y creo que, si cambiamos nuestra mentalidad, podemos lograr grandes cosas", apuntó.



Sobre el técnico germano Ralf Rangnick, el sustituto del noruego Ole Gunnar Solskjaer en el banquillo, Cristiano dijo que, desde su llegada, ha cambiado muchas cosas, pero que necesita tiempo para "implantar sus ideas en los jugadores".



