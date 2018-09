Cristiano Ronaldo sigue sin marcar, pero Juventus ganó 1-2 al Parma

La Juventus logró la tercera victoria de la temporada de la Serie A, 2-1 al Parma este sábado, y encabeza en solitario el campeonato con un pleno de 9 puntos, pero su gran estrella, el portugués Cristiano Ronaldo, se quedó de nuevo sin marcar. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue titular, jugó como lateral derecho y fue amonestado.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano. Foto: AFP

El croata Mario Mandzukic (2) y el francés Blaise Matuidi (58) fueron los goleadores de la Juventus, mientras que el marfileño Gervinho anotó el tanto de los locales (33). Tras abandonar el Real Madrid en la última ventana de fichajes, y después de conquistar cuatro Champions y cinco Balones de Oro, Ronaldo sumó su tercer partido consecutivo sin marcar para su nuevo club y en algunos momentos contra el Parma pareció un poco desesperado.



Apenas unos días después de que la UEFA no le designase como el mejor jugador de la temporada pasada en los campeonatos europeos, un trofeo que fue para su excompañero en el Real Madrid Luka Modric, Ronaldo hubiese querido tomarse la revancha celebrando un gol por primera vez con la camiseta blanquinegra, pero se quedó otra vez sin hacerlo.

No obstante, el 7 de la Juve tuvo ocasiones para marcar: un cabezazo que se marchó fuera (26) y un disparo de derechas que no fue entre palos. Incluso al final del partido sus compañeros le buscaron para que se sacase ese peso de encima, sin conseguirlo.



"Ha hecho un buen partido, se ha ofrecido, pero este es un momento en el que las cosas no salen como quisiera. Pero estoy contento con lo que hizo", declaró tras la victoria su entrenador Massimiliano Allegri.



"Hizo un buen partido, pero no tuvo suerte. Se esfuerza por marcar y continuaremos ayudándole. Esto le va a contrariar un poco porque siempre tiene hambre de gol, pero vamos a ayudarle", coincidió Matuidi. Por lo demás todo sigue bien para una

Juventus que suma un tercer triunfo consecutivo, con siete goles a favor y tres en contra, siendo líder de la Serie A con 9 puntos.

Inter al fin gana

El Nápoles, que se desplazará el domingo a Génova para jugar contra la Sampdoria, y el modesto SPAL de Ferrara, que se enfrentará al Torino, son los únicos equipos que pueden completar el pleno de triunfos e igualar a los turineses. A la tercera fue la vencida: el Inter de Milán (7º) logró la primera victoria de la temporada tras golear por 3-0 en su visita al Bolonia (17º).



El belga Radja Nainggolan (62), Antonio Candreva (85) y el croata Ivan Perisic (87) fueron los autores de los goles Nerazzurri. El equipo que entrena Luciano Spalletti, llamado a luchar por el Scudetto, se rehace así tras un mal inicio de temporada, en el que solo había logrado sumar un punto en las primeras dos jornadas.



Al Inter, que no pudo contar con su goleador y capitán Mauro Icardi, lesionado, le costó más de una hora romper el cerrojo del Bolonia y lo hizo con un gran disparo de volea de Nainggolan. Contra un rival que no ha logrado aún marcar un solo tanto en las primeras tres jornadas, el Inter sentenció con dos goles consecutivos, primero a la contra con un centro de Perisic que remató Candreva y después con una gran jugada del croata, que tras amagar con la izquierda, remató a placer con la derecha tras dejar en el suelo al arquero y al defensa rival.



El Inter se coloca con 4 puntos, a cinco ya de la Juventus. Otro de los aspirantes a las plazas de Champions, la Roma (8º), estrenó el viernes la tercera fecha con una derrota en Milan (12º) por 2-1.





