Cristiano Ronaldo, más vigente que nunca: cerrará el 2023 como el goleador del año

Cristiano Ronaldo no está acabado. No ha pasado su época de esplendor. Puede que ya no juegue en la élite del fútbol europeo, pero su vigencia no se discute. Actualmente lleva 53 goles anotados en lo que va del año con el Al Nassr de Arabia Saudita y será el máximo goleador del año calendario, por encima de artilleros como Kylian Mbappé, Harry Kane y hasta Erling Haaland.

Lo de Ronaldo es monstruoso, 53 goles legitiman su presente anotador, a sus 38 años de edad. Haberse ido a jugar a Arabia Saudita no mermó su rendimiento; al contrario, parece que lo dinamitó, porque el portugués anda encendido, gol a gol en cada partido.



El pasado martes hizo un doblete de penalti en la victoria de Al Nassr contra el Al Ittihad y con esos dos goles se convirtió en el mejor anotador del año –lleva 19 en la actual liga árabe siendo máximo artillero–. Supera por un gol a Kane (Tottenham y Bayern Múnich) y a Mbappé (PSG), que se quedaron en 52 y ya acabaron su competencia por este 2023.

Haaland, el voraz atacante del Manchester City, está en 50 y es su única amenaza, el problema es que Haaland, que registra una temporada espléndida y es candidato a ganar el premio The Best de la Fifa en enero, arrastra problemas físicos que le impidieron jugar en los últimos partidos del City, contando los del Mundial de Clubes.



El City cierra el año mañana en partido de la Premier League contra el Sheffield, pero lo más probable es que el noruego no juegue. Pep Guardiola anticipó esta semana que espera tenerlo de vuelta en enero.



Mientras tanto, a Ronaldo aún le queda un partido para aumentar su registro. El portugués volverá a jugar mañana contra Al Taawon, en la liga saudí, en lo que ahora sí será el cierre de año para Cristiano y su equipo.



Ronaldo publicó una foto en sus redes sociales en un gimnasio, en la que presumió su espléndido físico, haciéndose viral y generando elogios por su gran forma física.

Sin embargo, hay un lunar para CR7, ya que su récord de goles en el año está en debate. El medio Le Parisien publicó un informe en el que indica que Ronaldo llevaría seis goles menos de los que se le cuentan, debido a que estos los anotó en una competición no aprobada por la Fifa: la Copa de Campeones Árabes.



De ser legítima esta cuenta, el luso no terminaría como máximo anotador del año de manera oficial y quedarán a la cabeza Kane y Mbappé. Lo que no se discute es su poder goleador, su magnífico estado de forma, que ratifica una vez más que Ronaldo sigue más vigente que nunca.





PABLO ROMERO

Redactor de Deportes

