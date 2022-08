Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, ha pasado de ser uno de los fichajes estrellas del Manchester United a ser una carga para los dirigidos por Erik Ten Hag . Esto luego de haber informado que no quería seguir en los ‘reds’, no hacer parte de algunos encuentros de pretemporada y tener roces con el estratega holandés.



Y es que el presente deportivo del cuadro rojo no es el mejor, de hecho, perdió en su debut en la Premier League con el modesto Brighton and Hove Albion dos goles por uno en condición de local. Algo que evidencia que el proyecto que se tenía alrededor del cinco veces ganador del balón de oro no funcionó y está pasando factura en este nuevo comienzo de labores.



Agregado a esto, el United quedó por fuera de los puestos de UEFA Champions League para la temporada 2022-2023, una de las condiciones que impulsaron a que el luso no quisiera seguir en el plantel y empezara a buscar nuevos horizontes. Pese a todo, sí ‘CR7’ decide quedarse, sería la primera vez en su carrera deportiva en la que no disputará el certamen más importante de Europa.



La situación ya es insoportable para la directiva y los hinchas que exigen una conclusión rápida a la novela que se vive alrededor del exReal Madrid, pero ¿cuál sería el mejor escenario para el jugador? ¿quedarse o irse? Aquí los panoramas a los que se enfrenta el ‘bicho’.



Medios ingleses aseguran que el futbolista portugués tiene un pie afuera del Manchester. Foto: Peter Powell. EFE

Si se queda en el Manchester United

Si Cristiano Ronaldo decide quedarse el cuadro dirigido por Ten Hag, podría salir en el mercado de invierno a un club que se encuentre disputando los octavos de final de la UEFA Champions League. Además, de cobrar tres meses de salario que rondan los 8 millones de euros solo por su retención hasta la apertura de transferencias.



Para los ‘reds’ sería fatal, pues se quedarían sin uno de los jugadores estelares y sin un delantero cabeza de área para afrontar el resto de las competiciones.



Cristiano Ronaldo (der.) celebra el gol del triunfo contra Villarreal. Foto: Anthony Devlin. AFP

¿Qué pasaría si se va del Manchester?

Está claro que el luso no está en su mejor rendimiento, pero es uno de los futbolistas más relevantes del equipo y las cifras lo respaldan. De todos los goles marcados por los ‘diablos’ en la temporada pasada, Cristiano sería el artífice de un cuarto de los tantos con un total de 24 dianas, por lo que su salida podría ser un fuerte golpe en el rendimiento del plantel.

Cristiano Ronaldo le dedica sus goles a su mamá. Foto: AFP

Sí esto llegara a pasar, Anthony Martial, quien fue cedido al Sevilla de España, podría volver Old Trafford para encabezar el ataque del antiguo estratega del Ajax.



Ahora bien, ¿qué equipo recibiría al ‘7’? El rumor que más sonaba era el Bayern Munich ante la inminente salida de Lewandoski; Sin embargo, el equipo bávaro sorprendió contratando a Sadio Mané y el fichaje se cayó.



Por otro lado, está la Roma, dirigida por Joseph Mourinho, quien ya fue técnico de Ronaldo en el Real Madrid; Nápoles y el Sporting de Lisboa. No obstante, estos son apenas rumores y solo es cuestión de esperar para ver qué rumbo toma esta pequeña novela que ha puesto al Manchester ‘entre la espada y la pared’ con el futuro del máximo goleador de la historia.

