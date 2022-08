Ser estrella no es una garantía.



Cristiano Ronaldo lo es, eso y mucho más, es un superatleta, un artillero demoledor, pero su fama y su estela goleadora no lo cobijan en estos tiempos de crisis.



Cristiano Ronaldo es hoy una estrella que se despegó del cielo, que cayó con alguna intermitencia y se apagó en un infierno.

'Ronaldito', 'Cristianito'

Ronaldo ya tiene 37 años, ya no es un muchachito pretencioso, es, con seguridad, un futbolista curtido, un ganador que nunca sació su hambre de victoria.



Pero ahora cuando Ronaldo sale a la cancha, ya no se lo ve feliz, ya no irradia el mismo brillo.



Es un Cristiano apagado, como si le faltara medio nombre, como si no fuera Cristiano Ronaldo, sino un Ronaldito o un Cristianito.



Cristiano volvió a Manchester en agosto del 2021 con la vana idea de repetir gestas pasadas. Volvió al club donde tanta épica derrocho.



De allí brotó toda su magia goleadora, de allí trepó al Olimpo del Real Madrid. Pero su segunda estadía en el club al que llaman los diablos rojos es infernal.



Ronaldo ahora solo despierta quejas, polémicas y angustias.



Se quiere ir de Manchester, eso dijo, “soy Ronaldo y me voy”.



“Pero ¿por qué, señor Ronaldo?”.



“Porque no juego Champions, les parece poco”.



“Pero no es tan fácil, señor Ronaldo, hay aquí un contrato firmado, vigente, y para dónde piensa irse, usted ya tiene 37, no lo olvide”.



Entonces no ha podido partir. Y Ronaldo parece enfadado con el club, con la gente, consigo mismo.



¡Una tormenta en el infierno!

Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

'CR7' no llegó a la pretemporada internacional, por temas familiares.



Llegó para el amistoso contra Rayo Vallecano, jugó un tiempo, luego lo reemplazaron, y cuenta la leyenda periodística que se enfadó con el DT Erik Ten Hag, y que hizo mala cara en el banquillo, que no se aguantó y se fue al camerino, y allí tampoco se aguantó, y se fue del estadio.



¡Una tormenta en el infierno!



“Ciertamente no apruebo eso. Esto es inaceptable”, dijo el DT, herido en su ego de DT, que no debe ser más hondo que el de la estrella.



Ronaldo, sin embargo, estuvo en los dos primeros partidos de la Premier League con el United.



En uno arrancó de suplente, y la derrota fue 1-2 contra Brighton.



En el otro, contra el Brentford, fue titular y la derrota fue catastrófica, 4-0...



Así que todo se junta, con un residuo de equipo, que sufre, que no se impone. Y Ronaldo haciendo mala cara, y con un técnico entre las espadas, y la afición inconforme, una afición que no entiende qué pasa con su equipo y con su añejo ídolo.



La temporada anterior fue caótica. El equipo se quedó sin clasificar a la Liga de Campeones. Ronaldo hizo 18 goles en 30 partidos de Liga Premier, no muchos si se tiene en cuenta que en su última temporada con Juventus hizo 29 en 33 juegos.



Para colmo, en una de sus rabietas le tiró el celular a un niño, un inocente que quizá no perdía la fe en él.



La última semana, el jugador tuvo que rendir testimonio por ese episodio y recibió una amonestación de la policía. Quizá algo menor, pero no en estos momentos críticos.



Aún se puede ir. A diario corren nuevos rumores. No es fácil, por su edad, por el momento y por su sueldo, se estima que gana unos 29 millones de euros netos, cifra que no cualquiera puede pagar.



Al presidente del Real Madrid un hincha le insinuó “ficha a Cristiano”, y el jerarca blanco respondió con extrañeza: “¿Otra vez... con 37 años?”.



En todo caso, después de haber estado en la órbita del Atlético de Madrid, se dice que podría ir al Borussia Dortmund alemán, pero que es poco probable. Habrá que esperar.



Ya se ha dicho que está desesperado, que se ofrece a uno, al otro, a cualquiera.



Por ahora, la estrella que cayó del cielo se quema en el infierno del Manchester United.

PABLO ROMERO

DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @PabloRomeroET

