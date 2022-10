El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, confirmó el viernes que

Cristiano Ronaldo rechazó entrar en juego como sustituto el miércoles, durante la victoria de los Red Devils contra el Tottenham por 2-0, asegurando que habría "consecuencias" a su comportamiento.

'Cristiano se negó a jugar'

Cristiano Ronaldo falla gol. Foto: EFE

A pesar de la convincente victoria del United contra los Spurs en Old Trafford, el tema de conversación fue el abandono del banquillo del portugués antes del pitazo final.



El jugador de 37 años se dirigió al túnel de vestuarios antes del final del partido y abandonó el estadio apresuradamente.



El Manchester United anunció el jueves que el jugador no había sido convocado para el partido del sábado contra el Chelsea después de su ataque de ira.



Al ser preguntado en rueda de prensa previa al partido contra los Blues si "CR7" había rechazado entrar al partido como sustituto contra el Tottenham, Ten Hag respondió: "Sí, Cristiano Ronaldo se negó a entrar contra el Tottenham".



"Lo que pasó en la conversación es algo entre Cristiano y yo. El comunicado del club es igualmente claro, creo", explicó el técnico neerlandés.



😳 ¡Se enojó Cristiano!



🔥 Se fue a los vestidores en pleno partido, al ver que no iba a jugar contra Tottenham.



🤔 ¿Es un error que en el @ManUtd lo dejen en la banca o su actitud es incorrecta?#LigaPremierTD pic.twitter.com/lDpJkOKAaj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 19, 2022

Poco después, Ronaldo reconoció su error y redujo la tensión. "Pienso que debo seguir trabajando duro en Carrington (centro de entrenamiento del equipo), apoyando a mis compañeros y estar listo para todo en cada partido. Ceder a la presión no es una opción", escribió en Instagram.



Ten Hag, llegado al puesto en el verano boreal, aseguró que Ronaldo "sigue siendo un elemento importante del equipo" a pesar de sus deseos de salir del equipo durante el pasado mercado entre temporadas.



El portugués fue uno de los jugadores del club que abandonó antes del final del partido un amistoso contra el Rayo Vallecano en julio en Old Trafford, lo que ya condujo a Ten Hag a señalar la importancia de que los jugadores se queden para apoyar a sus compañeros.



"Después de lo ocurrido contra el Rayo Vallecano dije que era inaceptable, pero no fue el único. Esto es para todos", explicó el exentrenador del Ajax. "Cuando es la segunda vez, tiene consecuencias. Es lo que hemos hecho. Le echaremos en falta mañana (sábado)"



"Pero creo que es importante para la actitud y la mentalidad del grupo. Ahora debemos concentrarnos en el Chelsea y eso es lo más importante", concluyó Ten Hag.

*Con EFE