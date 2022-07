El futuro deportivo de Cristiano Ronaldo, a pesar de que tiene contrato vigente con el Manchester United, es incierto.

El técnico holandés del equipo inglés, Erik Ten Hag, confirmó que Cristiano tiene la opción de renovar un año más su contrato, cuando este termine en junio de 2023.



El futbolista portugués, llegado en el verano de 2021 a Manchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros, debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.



Ten Hag dijo no estar preocupado por la ausencia de Cristiano, dijo que se está entrenando en solitario y que es un gran profesional. "Estará en forma, no tengo ninguna duda", añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington. "No te puedo decir, no lo sé", dijo Ten Hag.



A la espera de que se defina en qué equipo jugará el portugués, una información ajena a las canchas cobró eco en las últimas horas. Todo, porque según el diario 'La razón', de España, Cristiano Ronaldo se inyectaría bótox en sus genitales.



'Bótox hasta en las zonas íntimas'

Cristiano Ronaldo. Foto: EFE

En el artículo "Bótox hasta en las zonas íntimas: las claves del nuevo Cristiano Ronaldo", del medio en mención, en una nota firmada por Marta Boira, se asegura que Ronaldo se aplica bótox en su pene.



"Si en el rostro la toxina botulínica es un gran aliado del rejuvenecimiento facial, en esa zona lo es para aumentar su tamaño", dice.



A la fecha no se ha confirmado que Cristiano Ronaldo se inyecte dicha sustancia en su rostro ni en las partes que menciona la nota.

