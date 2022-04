Cristiano Ronaldo ha sido criticado por su última campaña con el Manchester United, que no ha sido la mejor. Varias de las legendarias lo han criticado y hasta han pedido su salida.

Uno de ellos ha sido Wayne Rooney, quien en varias ocasiones se ha indo en contra de Ronaldo y del mismo equipo al que él le dio todo.



Respuesta contundente



Rooney, en un programa de Sky Sports y actual DT del Derby County pidió que Ronaldo saliera de club en el verano que viene, al lado de Paul Pogba, diciendo que el regreso al United del portugués no ha sido bueno.



Rooney subió una foto al lado de Jamie Carragher, exfutbolista y leyenda del Liverpool, y Ronaldo no se quedó con la espinita y les escribió en el comentario de la imagen: “Dos celosos".



El DT, además, habló del impacto que ha tenido Ronaldo en la escuadra y advirtió que esa transacción no ha dado resultado.



“Tendrías que decir que no", dijo Rooney, cuando se tocó el tema en la tertulia.



