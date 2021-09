Cristiano Ronaldo, un récord más de la superestrella

Cristiano Ronaldo batió este miércoles contra Irlanda el récord de goles en selecciones que compartía con el iraní Ali Daei.



La superestrella añadió un nuevo éxito a su carrera. Con 109 dianas en 179 partidos internacionales, 'CR7' y ya adelante a Ali Daei y es el máximo goleador histórico en selecciones.



GOOOOL HISTÓRICO 🇵🇹7️⃣



Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo anotador en selecciones, simplemente el mejor del mundo. 🐐



🇵🇹 Portugal 1 🆚 1 Irlanda 🇮🇪pic.twitter.com/BNOWOANdCY — Garra Sports (@GarraSportsMx) September 1, 2021

A los 36 años, Ronaldo ya tiene los récords de máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones (134), del Real Madrid (450), de la Eurocopa desde este verano (14) y de las selecciones europeas, cuando adelantó al húngaro Ferenc Puskas (84) durante el Mundial-2018 de Rusia.



El propio Daei, de 52 años y retirado desde 2007, homenajeó al capitán luso cuando igualó sus 109 tantos con el doblete marcado a Francia (2-2) durante la Eurocopa-2020.



“Felicitaciones a Cristiano, que ahora está a un gol de romper el récord internacional de goles (...). Me honra que este hito pertenezca pronto a Ronaldo", escribió el exjugador del Bayern de Múnich en su perfil de Instagram.



"Creo que Ronaldo merece este récord. El hecho de que pueda alcanzarme es también un récord para mí", había declarado al diario deportivo español As unos días antes del partido. Si no lo consigue contra Irlanda, el ganador de cinco Balones de Oro podría batir el récord en un amistoso contra Catar el sábado o ante Azerbaiyán el 7 de septiembre en un partido de la fase de clasificación.



