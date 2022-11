El Manchester United anunció este viernes en un comunicado que "ha tomado las medidas pertinentes" como respuesta a los ataques de Cristiano Ronaldo contra su entrenador Erik Ten Hag en una entrevista a la televisión inglesa.

¿Ronaldo se quedará sin contrato?

Facebook Twitter Linkedin

Cristiano Ronaldo Foto: EFE/ Antonio Pedro Santos

El portugués, de 37 años, declaró al presentador británico Piers Morgan en una entrevista difundida el martes y miércoles que "no tiene ningún respeto" por su técnico, al mismo tiempo que atacó a los dirigentes del club.



"El Manchester United ha tomado una serie de acciones pertinentes esta mañana (viernes) como respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo", señaló el equipo en una nota de prensa, y aclaró que "no harán más declaraciones hasta que termine este procedimiento".



La entidad mancuniana suspendió al cinco veces del Balón de Oro durante el encuentro contra el Chelsea el 22 de octubre, tras negarse a jugar saliendo desde el banquillo contra el Tottenham el 19 de octubre.



Ronaldo habló de este asunto en su entrevista: "Creo que lo hizo deliberadamente. Me sentí provocado. No le tengo respeto porque él (Ten Hag) no muestra ningún respeto por mí".



Desde su vuelta al Manchester United, Ronaldo no ha gozado de un papel destacado bajo las órdenes de Ten Hag, llegando a marcar sólo un tanto en la liga. El club, que no se clasificó para disputar la Liga de Campeones y en apuros al inicio de la temporada, ha obtenido sus mejores resultados con el portugués en el banquillo.



Ronaldo, que ha manifestado su deseo de jugar hasta los 40 años, puede ver peligrar su futuro en el club inglés debido a sus declaraciones. De hecho, 'The Guardian' publica: "El Manchester United ha designado abogados para demandar a Cristiano Ronaldo por presunto incumplimiento de contrato tras las afirmaciones hechas por el delantero en una entrevista reciente, y el club busca una solución rápida al problema".



Al parecer, según la versión de prensa, la posibilidad de rescindir el contrato de 'CR7' estaría latente.

ℹ️ Comunicado de Manchester United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 18, 2022

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con EFE