Todas las ligas europeas están llegando a su final. También parece ser, según prensa inglesa, que Cristiano Ronaldo podría jugar sus últimos encuentros con la casaca del Manchester United, tras una irregular campaña en donde el portugués ha sido el único que ha tratado de sacar a los ‘Diablos Rojos’ de incómodas posiciones.

Durante la última semana se ha hablado mucho del futuro de Cristiano Ronaldo, pues desde Inglaterra lo ponían en el radar del PSG con el anhelo de juntar a Lionel Messi con el portugués. Posteriormente, volvieron a comentar que podría regresar al Real Madrid. Sin embargo, la novela continuará de acuerdo con una información publicada por el diario 'The Telegraph' en donde dice que se quedaría en el United.



Cristiano Ronaldo ha marcado 24 goles en 37 partidos, y no hay quién pueda llegar a esa cifra que sostiene el luso en estos momentos.



Tras anotar ante el Brentford, Cristiano Ronaldo dijo "no estoy acabado", demostrando la ambición tan enorme que tiene en lo que resta de la temporada y lo que vendrá en el siguiente torneo.



Este sábado, ante el Brighton, El Manchester United no fue capaz de maquillar el marcador 0-4. Mucho menos de cuestionar la superioridad de su rival en momento alguno. Con ese resultado quedó eliminado de la Champions League del próximo año. La Liga Europa o la Liga Conferencia es la aspiración que le queda al United para estar en una competición continental el próximo año.

REDACCIÓN FUTBOLRED

*Con EFE