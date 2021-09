Cristiano Ronaldo le rompió otro récord a Lionel Messi

Su sola presencia en Old Trafford ya significaba un récord: ser el futbolista con más partidos (178) en la historia de la Champions League. Pero, acostumbrado a la exigencia, Cristiano Ronaldo le dio más brillo a un día histórico y marcó en el minuto 95 el gol de la victoria del Manchester United sobre Villarreal (2-1). Ahora es el que más encuentros jugó en el torneo europeo y el máximo goleador (137 tantos). Es ‘Míster Champions’.

De acuerdo con el sorprendente dato de Stats Perform, una empresa especializada en estadística deportiva a nivel mundial, el portugués, junto al argentino Sergio Agüero, son los únicos en la historia de la Liga de Campeones que han anotado goles ganadores en el minuto 90 o más: tres cada uno, todos por fase de grupos.



Para redondear su noche soñada en el ‘Teatro de los sueños’, Cristiano superó un récord de Lionel Messi, su más grande rival por el trono del fútbol, en la Champions: marcarle a 37 equipos distintos, uno más que el rosarino. CR7 enfrentó cinco veces al Villarreal en el certamen, pero recién los pudo colocar en su enorme lista de víctimas. Leo anotó su primer tanto con el PSG el último martes, pero fue ante el Manchester City, equipo que ya lo sufrió anteriormente.



‘CR7′ podría alargar su superioridad sobre la ‘Pulga’ en el próximo encuentro del Manchester United. El cuadro inglés recibirá al Atalanta el 20 de octubre, equipo al que el luso aún no le marca en la Liga de Campeones, aunque sí lo hizo -tres veces- en la Serie A cuando defendía los colores de la Juventus. Pero Messi también puede alcanzarlo y superarlo esta temporada. El argentino aún no ha podido anotarle al Brujas y Leipzig, los otros dos rivales que tiene en el grupo.



Con 36 años y 236 días, edad en la que muchos ya piensan en cómo será su vida después de colgar los botines, Cristiano Ronaldo se convirtió en el segundo jugador de mayor edad del Manchester United en marcar un gol en una competición europea en Old Trafford. Bryan Robson, 36 años y 282 días, aún es el primero tras anotarle al Galatasaray en 1993. Sacando cuentas rápidas, el portugués tendrá dos oportunidades para hacerse con el récord: vs. Villarreal (23/11) o vs. Young Boys (8/12).



Siguiendo ese rubro, ‘CR7′ aún está lejos de ser el futbolista más veterano en anotar un tanto en la Champions. El italiano Francesco Totti es el dueño de esa marca, luego de inflar las redes del CSKA Moscú en 2014 con 38 años y 56 días. Si el atacante del United quiere superar al mítico Totti tendrá que esperar hasta después del 22 de noviembre de 2023. Cualquiera podría pensar que eso es imposible, pero para Cristiano nada lo es. Está más vigente que nunca y no da pistas de que se caiga en las próximas temporadas. Todo lo contrario.



La disputa Cristiano-Messi continúa en el siguiente récord: ser el futbolista con más tripletes en la Liga de Campeones. Ambos tienen ocho y esta temporada buscarán sumar un balón más en sus vitrinas inmensas armadas en casa.



Por último, el portugués mira en el horizonte un registro histórico que estuvo muy cerca de alcanzar. Entre las tantas marcas de la UEFA, Radamel Falcao, con 18 goles en la Europa League 2010-11, es el futbolista con más festejos en una sola temporada europea. Ronaldo llegó a 17 en la Champions 2013-14, convirtiéndose en el mayor goleador del certamen en una sola campaña. Lleva dos con el Manchester en dos partidos y sueña con levantar la ‘Orejona’ y batir récords.



Marco Quilca León

El Comercio (Perú)

GDA

