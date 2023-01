El astro portugués Cristiano Ronaldo, cobrará más de 400 millones de euros (429,5 millones de dólares) en Arabia Saudita, la mitad de ellos por promover la futura candidatura del reino al Mundial 2030, afirmó a AFP una fuente cercana a su nuevo club.

La estrella lusa recibirá 200 millones de euros (214,8 millones de dólares) por su contrato de dos años con el Al-Nassr, y "otros 200 millones" por ser "embajador" de la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030 que Arabia espera presentar con Grecia y Egipto, afirmó una fuente informada de las negociaciones, que pidió el anonimato.



Curiosamente, esta candidatura luchará contra otra formada por España, Portugal y Ucrania.



La llegada del exjugador de Manchester United, Real Madrid y Juventus, se enmarca en el deseo del reino de atraer las miradas sobre su campeonato después de que su vecino catarí haya acogido el Mundial-2022.



El cinco veces Balón de Oro, debería debutar con el Al-Nassr el 22 de enero. Según la misma fuente, el acuerdo ha sido apoyado por miembros de la familia real, especialmente, el príncipe heredero y dirigente de facto del país, Mohamed bin Salmán, a menudo referido por sus iniciales MBS.



"MBS y (sus hermanos) Naif, Turki y Rakan, los hijos del rey Salmán, son todos miembros honoríficos del Al-Nassr, desde la época anterior a que su padre fuese príncipe heredero".

'CR7' fue criticado porque tuvo un lapsus y mencionó que para él era un reto jugar en Sudáfrica. Foto: EFE



"Querían dar supremacía a su club y ponerlo en primer plano. El mejor medio era traer al mejor jugador del mundo", añadió esta fuente.



Según la misma, el fondo soberano del reino conservador, Public Investissement Fund (PIF), ha contribuido. "Al-Nassr y los otros clubes sauditas no tienen los fondos necesarios para tal contrato. PIF garantiza el pago", explicó.



El fondo soberano saudita, que invierte cada vez más en deporte, compró el pasado año el club de fútbol inglés del Newcastle. También financia la LIV Golf, un circuito que dividió al mundo del golf al atraer a grandes estrellas del US PGA Tour y del DP World Tour.



Otra fuente cercana al Al-Nassr confirmó a AFP que los príncipes estaban en el origen del acuerdo sorpresa.



"Son los hermanos de MBS los que sugirieron el acuerdo y buscaron llevarlo a cabo a cualquier precio", afirmó.



"Son todos aficionados del Al-Nassr y querían probar que su equipo es realmente Internacional", añadió esta fuente en referencia al apodo dado al club en Riad. Al-Nassr ha ganado nueve títulos de la liga saudita, pero nunca ha ganado el campeonato de Asia, al contrario que sus rivales Al-Hilal, cuatro veces vencedor, y Al-Ittihad, que lo ganó en dos ocasiones.

AFP