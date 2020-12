Cristiano Ronaldo revela cuál es el sueño que le falta por cumplir

Cristiano Ronaldo parece estar cada vez más cerca del retiro del fútbol por su edad: el 5 de febrero cumplirá 36 años. Sin embargo, el atacante portugués de Juventus sigue en plenitud de condiciones, con el mismo talento y con un estado físico envidiable.

En esta temporada, CR7 lleva 12 goles en 10 partidos en la Serie A, más otros cuatro tantos en igual número de juegos en la Liga de Campeones.



En una entrevista con Sky Sport, el portugués aseguró que aún no piensa en dejar el fútbol activo: “Cristiano está bien hoy, me siento en un gran momento pero no sé qué va a pasar más adelante. Vivo el presente, el momento. Este período es excelente, estoy feliz. Aún estoy en excelentes condiciones, en la cima y espero jugar muchos años más, pero nunca se sabe. Esto es fútbol, somos nosotros. No sabemos qué nos pasará en el futuro“, declaró.



Cinco veces campeón de la Liga de Campeones, cuatro del Mundial de Clubes, una de la Eurocopa, una de la Liga de Naciones, entre muchos títulos, y ganador de ligas en Inglaterra, España e Italia, Cristiano aún tiene un sueño pendiente por cumplir y aún trabaja para conseguirlo.



"Mi objetivo, y lo imagino con los ojos cerrados, es tener un futuro muy, muy brillante. Ganamos la Eurocopa de 2016 y ahora queremos ganar la Copa del Mundo. Mi sueño es ganar siempre con Portugal. He ganado dos títulos, incluida la Liga de Naciones y ahora quiero el Mundial. He ganado trofeos en todos los clubes en los que he estado, la Copa del Mundo es mi gran sueño”.



Cristiano Ronaldo ha jugado cuatro Copas del Mundo: llegó a semifinales en Alemania 2006, quedó afuera en octavos de final en Sudáfrica 2010, no superó la primera fase en Brasil 2014 y tampoco pasó de octavos en Rusia 2018.



