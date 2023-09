El fútbol es una de las industrias con mayor influencia en el mundo. Para probarlo basta con el dato de que la cuenta personal de Instagram con más seguidores en toda la red es la de Cristiano Ronaldo. Con 604 millones de seguidores, se podría decir que existen casi el doble de aficionados a 'CR7’ que el número de habitantes que hay en Estados Unidos.



Y es que el futbolista ha despertado muchos debates desde que en diciembre del año pasado, su eterno rival, Lionel Messi, ganó el mundial de Catar con Argentina, mientras él salía por la puerta de atrás del Manchester United. Los futboleros, desde entonces, no paran de discutir sobre cuál de los dos jugadores será considerado el mejor de la historia.

Por esta razón, la empresa de criptomoneda, Binance, lanzó al aire un video en el que conectaron a Cristiano a un detector de mentiras y lo hicieron responder las mismas preguntas que se debaten los hinchas, entre ellas, quién era el mejor goleador de la historia.



Como es costumbre, los entrevistadores comenzaron haciendo preguntas protocolarias para comprobar el funcionamiento adecuado del detector. Luego de eso, el atleta afirmó que consideraba que su gol de chilena contra la Juventus había sido el mejor gol de su carrera, y que seguiría jugando en el nivel más alto después de cumplir 40 años.

Fue ahí cuando empezaron las preguntas picantes. Primero le preguntaron si consideraba que él tenía el récord de más goles anotados en la historia, a lo que el luso respondió que sí, siempre y cuando contaran solo los goles oficiales, y no los no televisados que le atribuyen al brasileño Pelé. El detector le dio la razón.



Después, le preguntaron si Portugal ganaría el mundial. Ronaldo respondió “sí”, y la máquina señaló que mentía. “Soy muy pesimista, ¿no?”, agregó Cristiano, pero algunos internautas cuestionaron la falta de confianza en sus compañeros.

Después de eso, le preguntaron si se consideraba el mejor goleador de la historia, a lo que ‘CR7’, sin dudarlo un segundo, respondió que sí, y la máquina lo confirmó. Para decepción de muchos, la pregunta se quedó en el ‘mejor goleador’ y no profundizó hacia el ‘mejor jugador’.



Sin embargo, ante la pregunta sobre si alguien superaría su récord de goles mientras él esté vivo, el luso respondió confiado que no. Cabe recordar que Messi, dos años más joven, está a 38 tantos de igualar al portugués.



Finalmente, y para cerrar la entrevista, le hicieron la pregunta que más generó debate: “¿Cambiarías tus cinco medallas de Champions League por un trofeo del mundial?”. Con esta interrogante promocionaron el video, y los internautas estaban fascinados: “Si dice que sí, admite que Messi lo ha superado, y si dice que no, es una desgracia para su país”, comentó entre risas un usuario de TikTok en el adelanto publicado por Binance.



Finalmente, el jugador del Al Nassr confesó que no las cambiaría, y la máquina aprobó su respuesta. Aunque muchos lo criticaron por no pensar en la alegría de su país, otros le dieron la razón. “Ronaldo la tiene clara. ¿Por qué cambiarías cinco UCL’s en las que trabajaste tan duro y en las que rompiste tantos récords? Solo diez jugadores han ganado cinco Champions, mientras que 471 han ganado un mundial.”, escribió un usuario en X.

Finalmente, el debate por el mejor jugador de la historia sigue abierto, y parece un consenso que tanto Messi como Ronaldo, con siete y cinco balones de oro, respectivamente, han dejado atrás a sus predecesores y son los líderes de la carrera.

