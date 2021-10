Cristiano Ronaldo responde y promete 'callar bocas'

Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, respondió a las críticas de las últimas semanas y dijo que su objetivo es "callar bocas" y ganar títulos con el club inglés.



El futbolista portugués vivirá este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada cuando el Manchester United reciba en Old Trafford al Liverpool.



El equipo llega a este partido tras remontar un 0-2 al Atalanta con un gol suyo, pero tras dos tropiezos seguidos en la Premier.

La sentencia de Cristiano Ronaldo

"Si te soy sincero, tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿Voy a estar preocupado por lo que la gente dice sobre mí? Duermo bien cada noche. Me voy a dormir con la conciencia tranquila. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos", dijo Cristiano Ronaldo en una nota con 'Sky Sports'.



Además, el astro portugués manifestó: "Las críticas son parte del negocio. No me preocupan en absoluto. Incluso lo veo como algo bueno. Si están preocupados por lo que hago o hablar sobre mí es porque conocen mi potencial y lo que aún puedo hacer en el fútbol".



Finalmente quiso poner un ejemplo sobre esta situación. "Te doy un ejemplo: Si estás en la escuela y eres el mejor estudiante, ve a preguntarle al peor estudiante si le cae bien el mejor. Dirá que no", añadió Cristiano.

Manchester vs. Liverpool

La última vez que los equipos de Solskjaer y Klopp se vieron las caras con presencia de sus hinchas fue el 19 de enero del año anterior en Anfield, noche en la que Virgil van Dijk y Mohamed Salah anotaron los tantos del triunfo al conjunto de Merseyside.



Pasaron desde entonces tres duelos -dos de Premier y uno de FA Cup- con un saldo de un empate y una victoria para cada uno.



Manchester United y Liverpool saltarán al 'Teatro de los Sueños' luego de superar entre semana por 3-2 al Atalanta y al Atlético de Madrid respectivamente en la máxima competición continental.



EFE

