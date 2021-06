Los divertidos memes de Cristiano Ronaldo y su video viral

Cuando iba a iniciar una rueda de prensa de Portugal para hablar sobre temas relacionados a la Eurocopa, Cristiano Ronaldo protagonizó un momento que, hasta la fecha, no ha dejado de causar sensación.



El astro portugués se preparaba para dar sus declaraciones cuando retiró dos gaseosas de Coca Cola de su mesa, luego tomó una botella de agua y la posicionó más cerca. Para muchos internautas, este gesto quiso referirse a los beneficios del consumo de agua.



Coca - Cola no. Agua si.

Palabra de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/DDvmKd0yTa — SabiasK_Futbol (@SabiasK_) June 14, 2021

Aunque el movimiento del delantero parecía no tener ninguna ‘oscura intención’, las acciones de la reconocida empresa se vieron afectadas por el hecho.

Como Así Que tomando Coca Cola, no voy a lograr el cuerpo de Cristiano Ronaldo ???? #PetroBastaYa pic.twitter.com/7GAhTEV27f — Diego Rojas (@soy_diegorojas) June 15, 2021

Cristiano al ver que me compré una pizza de pepperoni de Domino’s con una Coca Cola 1.5 para mi solo. pic.twitter.com/xeRl32FNec — Nicolás. (@Nicolasr28) June 15, 2021

Si bien expertos consultados por ‘BBC’ aseguraron que la repercusión económica no fue del todo ocasionada por Cristiano Ronaldo, muchos usuarios en redes no descartan que en algo influyó el impacto del gesto.



Cristiano : Coca Cola no



Pepsi : pic.twitter.com/pAG9R8SjLl — Martin (@Martinmlendez1) June 14, 2021

De hecho, los internautas se han tomado la situación con gracia y ya comenzaron a circular memes sobre el movimiento de Cristiano.



Epa @Cristiano y si tomo agua en un pote de Coca-Cola?



Hackee el sistema pic.twitter.com/V694skh2uB — Gabriel Calanche (@GabrielCalanche) June 16, 2021

La Coca-Cola luego del gesto de Cristiano Ronaldo: pic.twitter.com/JeYW1ajsy3 — Alfonso Alejandro G. (@AlfonsoAlejandg) June 15, 2021

Algunos usuarios también se han referido a acciones similares hechas por otros jugadores, como Paul Pogba. El futbolista francés apartó una cerveza de manera similar a la de Ronaldo, sin embargo, el hecho ha sido motivo de burlas, pues aseguran que solo quiso imitar el polémico acto.



Yo en la vida soy como Cristiano Ronaldo, quien me conoce sabe que prefiero mil veces tomar agua pura que Coca - Cola 🤭 pic.twitter.com/RlaxOQ8rX8 — . (@MariiaFer_) June 16, 2021

#EURO2020 | A lo Cristiano Ronaldo



Antes de su conferencia de prensa, Paul Pogba movió una cerveza lejos de su vista.



Ayer, CR7 hizo lo mismo con una Coca-Cola pic.twitter.com/X6aFddd4E9 — La Vida a Ras de Cancha (@lvarc_oficial) June 16, 2021

Otro que siguió el guión ‘al pie de la letra’ fue Manuel Locatelli, futbolista italiano quien, antes de hablar en rueda de prensa, movió las botellas de Coca Cola. Las apartó.



Cristiano viendo como pido 2 empanadas y me las bajo con coca cola. pic.twitter.com/7fErBHw96V — Viejo Quenobi (@ivancorrea) June 16, 2021

Siguiendo el ejemplo de Cristiano, Dayro Moreno también rechazó la Coca Cola por otra bebida. pic.twitter.com/NPWDY699SW — Gol Garra (@ElGolGarracol) June 15, 2021

Hizo, para muchos internautas, ‘la gran CR7’.



Los de Coca Cola viendo como Cristiano Ronaldo les rechazaba su producto estrella. #Euro2021 pic.twitter.com/sCjjvTbYT8 — Ten™ (@AndroideDiez) June 15, 2021

