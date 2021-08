Cristiano Ronaldo: ¿PSG, Manchester City o Real Madrid?

La novela de Cristiano Ronaldo y su posible salida de la Juventus italiana no termina. Cada día se habla más de esa posibilidad, pero no se sabe nada, no hay confirmada una noticia de esta magnitud.



Lo cierto es que el mundo del fútbol sigue revolucionado. Primero con la salida de Lionel Messi del Barcelona y su llegada al PSG, ahora, el portugués quiere seguir el camino del argentino, aunque nada es claro.



Se advierte en Europa que Ronaldo quiere irse, que no está en condiciones de seguir en Italia y se habla de un ofrecimiento al Manchester City y al Real Madrid.



Sin embargo, ninguno de los dos clubes ha salido a hablar del tema, por lo que nada está dicho. Son solos rumores.



Los medios de comunicación de España advierten que el club madridista le cerró las puertas a Ronaldo, pues su objetivo no es que vuelva, sino la contratación de una nueva figura.



Y todo indica que Florentino Pérez va por el francés Kilyan Mabappé, quien se dice no quiere seguir en el PSG, más con la llegada de Messi.



La llegada de Carlo Ancelotti al banco del Real Madrid abrió las posibilidades, ya tuvo a Ronaldo, ya fue campeón con él, pero el tema es que la directiva no quiere que vuelva, porque su intención es Mbappé.



Ancelotti salió al paso de los comentarios y dijo: "Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante".

