El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a sonar para defender el escudo del Real Madrid y no sería extraño, luego de la admiración que existe en España ante el portugués que es reconocido por su cantidad de goles y asistencias durante su permanencia en ese club.



Cabe mencionar que el delantero hace parte del fútbol árabe, luego de que firmara un traspaso de más de 200 millones de dólares cuando salió del Manchester United y se unió a Al Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez Foto: EFE

Sin embargo, se dice que la adaptación del futbolista no habría sido fácil y que ya estaría buscando la forma de regresar a Europa para pensar en su retiro como futbolista.



Fue entonces cuando medios internacionales y la televisión ingresa confirmaron que podría existir la posibilidad que de Ronaldo regrese al club merengue para la siguiente temporada.



No obstante, aún es incierta su posible participación, ya que se rumora que Florentino Pérez intercedería ante la junta directiva para que el jugador regrese en condición de embajador madridista o para que haga parte del organigrama deportivo.



La información aún no ha sido confirmada por el club español, pero se dice que la decisión sería tomada antes de que se acabe la temporada de fichajes y traspasos deportivos.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

