PSG: el galáctico fichaje que haría si Messi no aterriza en París

Todos los focos estaban puestos en Lionel Messi como presa preferente del París Saint-Germain en caso de salida de Kylian Mbappé, pero el diario Le Parisien revela este viernes que el club francés tiene también su mirada puesta en el portugués Cristiano Ronaldo.



Le puede interesar: (James reveló toda la verdad sobre su ausencia en el Everton).

La eliminación de la Juventus de Turín en octavos de final de la Liga de Campeones el pasado martes, la tercera consecutiva desde la llegada del luso, ha colocado al exjugador del Real Madrid en el punto de mira del club.



Según el rotativo, el PSG abrió enseguida la puerta a la llegada de la estrella portuguesa en caso de que se den varias condiciones.



A sus 36 años, Ronaldo sigue siendo un gran activo, aunque ahora sea objetivo de las críticas en Italia. El PSG trabaja para la renovación del contrato de Mbappé, que acaba en junio de 2022, pero el joven atacante, uno de los más cotizados del actual mercado, está dando largas a la dirección y no parece tener prisa por renovar.



El club galo sabe que, de no prolongar su compromiso con el jugador de 22 años, venderlo este verano es la última opción de obtener dinero por un futbolista por el que pagó 180 millones de euros al Mónaco en 2017.



También lea: (Análisis: ¿por qué Cabal y Farah aún no retoman el camino del triunfo?).



En caso de que finalmente se produzca esa salida, el PSG se había puesto como prioridad hacerse con Messi, cuyo contrato expira al final de temporada y que llegaría libre.



El séxtuple ganador del Balón de Oro es el jugador que reclama con insistencia Neymar, cuyo contrato con el PSG, que expira también en junio de 2022, está a punto de ser punto de ser renovado.



Pero si el argentino decide seguir en su club de toda la vida u optar por otro equipo, como el Manchester City, que también parece querer ficharle, Cristiano Ronaldo sería el hombre indicado, según Le Parisien.



Además: (El clásico caleño se vistió de rojo: gran victoria del América).



Al portugués le queda otra temporada más con la Juve, pero las críticas pueden permitirle salir libre, para no tener que pagar su salario de 31 millones netos por temporada. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, tiene muy buenas relaciones con el representante del jugador, Jorge Mendes.



El club francés ya intentó ficharlo en 2015, cuando buscaba un sustituto para el sueco Zlatan Ibrahimovic. De aquel intento quedó en las pantallas una breve conversación, con susurro a la oreja incluido, entre Ronaldo y el entonces entrenador del PSG Laurent Blanc al término de un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Aquel intercambio relanzó los rumores, pero entonces Ronaldo decidió seguir en el Madrid y solo salió tres años más tarde con dirección a Turín.



En el Piamonte, el luso ha marcado 92 goles en 121 partidos, pero eso no le ha mantenido a salvo de las críticas por sus tres eliminaciones en octavos de la Liga de Campeones contra rivales teóricamente inferiores: Ajax de Ámsterdam, Lyon y Porto.



A ello se suma que, pese a sus 27 goles en 32 partidos esta temporada, su equipo tiene difícil revalidar el campeonato liguero.



EFE